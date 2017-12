'Sporten tijdens het werk verhoogt je productiviteit'

Wie beweert dit?

Sporten tijdens het werk verhoogt je arbeidsproductiviteit, schreef het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in een blog in 2011. En ook Monsterboard en de Nationale Vacaturebank concluderen uit eigen enquêtes dat werknemers zichzelf productiever vinden door het sporten. In het laatste geval kan dat sporten voor, tijdens of na het werk zijn. De vraag is alleen of dat klopt en of er een tijdstip is wanneer het sporten de meeste effecten op je productiviteit heeft. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je 's middags bekaf bent door dat sporten tijdens je lunchpauze of ergens voor negenen in de ochtend.

Bewegen verbetert toch je concentratie?

Klopt. Wetenschapper Richard Bailey stelt dat vooral bij basisschoolleerlingen te zien is hoe beweging hun cognitieve functies verbetert. Sportieve kinderen zouden informatie beter verwerken, meer aandacht hebben, meer concentratie en beter slapen. Scholieren die gedurende de dag kort bewegen zouden daarna beter leren. Werkgevers zouden sportieve werknemers mede daarom hoger inschalen, schrijft Bailey op basis van literatuuronderzoek.

Alleen zijn de onderzoeken tot nu toe vooral gericht op jongeren. Sportieve studenten scoren beter, waarschijnlijk omdat hun gezondheid beter is en ze een hoger zelfvertrouwen hebben, gemotiveerder, competitiever, gedisciplineerder en verantwoordelijker zijn, vermoeden Duitse wetenschappers.

De onderzoekers weten alleen nog niet waarom dit zo is, waarom je beter leert nadat je bewogen hebt. En dus is het ook lastig om te zeggen of een sprintje over de werkvloer, tien push ups onder het bureau of zes keer de trap oprennen je dag productiever maakt.

Bestaat er geen onderzoek op de werkvloer naar sporten?

Ja, een Zweeds onderzoek uit 2011. Dat was een onderzoek naar 177 werknemers van tandartspraktijken die werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep moest verplicht 2,5 uur per week onder werktijd sporten, de tweede groep kreeg 2,5 uur vrij per week en de derde groep was een controlegroep. Zowel de sporters als de groep die vrij kreeg was productiever. Conclusie: minder werken bleek dus de productiviteit te bevorderen, of je nu wel of niet sport.