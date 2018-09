Sportfanaten, hier zoeken ze een sportschoolbaas

Vacature van de weekSportschoolketen Fit For Free is op zoek naar een clubmanager voor een vestiging in Arnhem. ,,Je moet de club echt zien als jouw verantwoordelijkheid”, aldus Kelly van Holt, recruiter bij Fit For Free.

Als clubmanager ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken in een specifieke vestiging van de sportschool. Daaronder valt de aansturing van collega’s – van schoonmaakploeg tot baliemedewerkers en groepslesinstructeurs – maar ook ben je verantwoordelijk voor de cijfers. ,,Je bent ondernemend en ledengericht, dat is bij Fit For Free heel belangrijk”, zegt Van Holt.

Wat voor iemand zoeken ze?

Je hebt ervaring in ondernemerschap, je kunt de leiding pakken en je ziet sport en beweging als een belangrijk onderdeel van je leven. ,,We zijn geen hiërarchische organisatie”, geeft Van Holt aan. ,,Medewerkers moeten makkelijk op je af durven stappen en je moet zelfstandig en oplossingsgericht functioneren.” Niet onbelangrijk? Een grote passie voor sport. In deze functie begeleid je mensen naar een gezondere levensstijl en bepaal je bijvoorbeeld ook het aanbod van de groepslessen.

Ook moet de clubmanager flexibel zijn. ,,De clubs zijn open van 7 uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Je kunt zelf bedenken wanneer je werkt, maar je moet wel bereid zijn om ook af en toe ’s avonds of ’s ochtends vroeg je gezicht te laten zien.” Een fulltime functie dus, waarbij je zelf je tijd kunt indelen.

Wat verdient het?

Voor het werk als clubmanager ontvang je een brutosalaris tussen de 2200 en 2500 euro per maand, op basis van 40 uur (afhankelijk van je werkervaring). Daarnaast is er ook nog een bonusregeling, waarbij je op basis van je clubresultaten een bonus tot één maandsalaris per jaar kan verdienen.

Nog bijzonderheden?

Ja, je krijgt een auto van de zaak. Een rode Mini met het logo van Fit For Free. ,,Dat is wel de eyecatcher van deze functie”, zegt Van Holt. Met de auto mag je naar de trainingen op locaties, naar je eigen sportschool, maar ook privé mag je gebruik maken van de auto.

Verder is Fit For Free een groeiende organisatie, zegt Van Holt, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van medewerkers. ,,We hebben nu 92 clubs en in de toekomst gaan er nog meer open, wat betekent dat we eigenlijk bijna altijd op zoek zijn naar clubmanagers.” Met andere woorden: open sollicitaties voor andere vestigingen dan deze in Arnhem, zijn ook welkom.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.