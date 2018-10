'Spreekuren soms vrij gepland omdat er geen arts beschikbaar is'

Te weinig verpleegkundigen, ambulancepersoneel, kraamverzorgers en te weinig mensen in de ouderenzorg. Maar de zorg heeft het personeelstekort óók aan zichzelf te wijten: ‘Er zijn er nog ruim 200.000 mensen die niet in de zorg werken en best een overstap willen maken naar deze sector.’

Fran (42) kon haar geluk niet op: ze kon onderhandelen over haar baan én arbeidsvoorwaarden. Ze werkt in de zorg als woonbegeleider en toen ze haar werkgever vertelde dat ze iets anders wilde gaan zoeken, schrok hij erg. ,,Nu heb ik een vast contract gekregen met drie jaar lang elk jaar vijf weken onbetaald verlof om te reizen”, zegt ze. Of dat komt door de schaarste, weet ze niet zeker. Maar toen ze met dit voorstel kwam, ging haar baas meteen akkoord, vertelt ze.

,,We vissen met z’n allen in dezelfde vijver, we hebben allemaal een enorm personeelstekort”, zegt Renée Godschalk, woordvoerder bij thuiszorgorganisatie Hilverzorg. ,,Wij hebben ook geen magische formule, maar we proberen ons te onderscheiden.” Ze waren ondanks alles tóch in staat om binnen een half jaar meer dan zestig verpleegkundigen aan te nemen. ,,We zijn met een grootscheepse reclamecampagne de markt op gegaan. Ik heb het idee dat werven op deze manier vernieuwend was, je moet aan je zichtbaarheid werken.”

Dat herkent onderzoeker Geert-Jan Waasdorp, die met Intelligence Group onderzoek deed naar werving in de zorg. ,,Zorginstellingen die serieus bezig zijn om hun arbeidsmarktaanpak te professionaliseren en goed opgeleide recruiters inzetten, zien hun problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen”, aldus Waasdorp, die pleit voor een professionaliseringsslag in de werving in de zorg. ,,Alles is op locatie of afdelingsniveau georganiseerd, waardoor ze geen vuist kunnen maken. Technologisch leven ze nog in de vorige eeuw, ze doen alles met oude wervingsmaterialen. Je wordt als sollicitant al ontmoedigd voor je überhaupt je cv hebt kunnen insturen.”

Tijdelijke oplossingen

Ze konden bij Hilverzorg even ademhalen, maar nog steeds zijn ze op zoek naar mensen, net als andere verzorgingstehuizen en ziekenhuizen in de omgeving. ,,Met zorginstellingen in de regio hebben we afgesproken dat we ons met z’n allen hard maken over werken in de zorg en niet actief mensen bij elkaar weg gaan kapen”, zegt Godschalk. ,,Op het moment dat iemand zelf besluit bij ons te solliciteren, staat dat daar natuurlijk los van.” De definitieve oplossing is voor de zorg echter nog niet gevonden, denkt Godschalk. ,,Een deel van de nieuwe mensen komt van opleidingen. Maar er is meer nodig om het gat te vullen.”

Volledig scherm Nupur Kohli. © Pim Ras fotogtafie Nupur Kohli (29) werkt zelf als jeugdarts maar ziet overal om haar heen in de zorg dat er te weinig mensen zijn. ,,Het is een heel groot probleem, iedereen heeft er mee te maken”, motiveert ze haar reden om haar verhaal te doen. ,,Spreekuren moeten soms vrij gepland worden omdat er geen arts beschikbaar is. Als er iemand ziek is, wordt de werkdruk hoger. Vervanging vinden is lastig en als er iemand met pensioen gaat, is er soms nauwelijks nieuwe aanwas”, zegt ze. Een directe oplossing ziet ze nog niet. ,,Het is niet heel makkelijk om de juiste mensen te vinden voor vacatures.” Of artsen nu heel gewild zijn en de baanaanbiedingen van recruiters binnenstromen? Dat valt mee, vindt Kohli. Er wordt weleens gepolst of ze nog mensen weten voor openstaande functies en organisaties doen er hun best om hun personeel te behouden. ,,Dat is een verschil met andere beroepsgroepen”, denkt ze. ,,In de zorg gaat het veel via via.”

Anders werven

In het onderzoek becijferde Waasdorp dat er wél veel mogelijkheden liggen voor zorgorganisaties. Zo zijn er ruim 34.000 zoekenden in de zorg, zegt 68 procent van de mensen in de zorg dat ze nooit benaderd zijn voor een baan en geeft 32 procent aan er wel voor open te staan, maar nooit benaderd te worden. Daarnaast zijn er nog ruim 200.000 mensen die niet in de zorg werken en best een overstap willen maken naar deze sector. 22 procent van deze groep heeft daar zelfs ook diploma’s voor. Waasdorp: ,,Volgens mij zit het probleem niet op de arbeidsmarkt, maar in de cultuur en aan de directietafel. Iedereen klaagt steen en been over de werkdruk en schaarste, maar aan de bestuurstafel is men met andere dingen bezig, ze zien het niet als een bedrijfsprobleem, maar als een hr-probleem."

Over deze serie

We lezen voortdurend over de tekorten op de arbeidsmarkt. We vroegen het UWV in welke sectoren de krapte het grootst is en lichten er vijf uit. Hoe proberen zij alsnog personeel binnen te halen? Vandaag de nummer 5: de zorg. Volgende weken komen aan bod: vervoer over de weg, de bouw, IT en callcenters.