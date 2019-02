‘Spreken meerdere talen geeft studenten voorsprong op arbeidsmarkt’

Studenten in Nederland hebben een flinke talenknobbel, zo blijkt uit onderzoek van vacaturesite Magnet.me. Studenten spreken niet zelden drie of meer talen en hebben daarmee een groot voordeel als ze de arbeidsmarkt betreden. ,,In een kwart van de vacatures voor starters is het kunnen spreken van twee talen een vereiste.’’

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Moedertaal (vandaag) analyseerde vacaturesite voor studenten en starters Magnet.me de gegevens van hun studentenleden - ruim 200.000 in meerdere landen, meer dan 100.000 in Nederland - op hun taalvaardigheden. ,,Maar wanneer kun je zeggen dat je een taal spreekt? In het onderzoek tellen we alleen mee dat iemand een taal spreekt als hij of zij in het profiel heeft aangekruist dat het hun moedertaal is of dat ze het vloeiend of goed spreken. Alleen de basis beheersen is dus niet genoeg.''

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gaan fier op kop. Zij spreken gemiddeld 3,25 talen. Op de voet worden zij gevolgd door studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam met 3,19 talen en studenten van de TU Delft met gemiddeld 3,18 talen. Van de universitaire studenten spreken die van de Nyenrode Business Universiteit (2.31) gemiddeld de minste talen.

Internationaal karakter

Vincent Karremans van Magnet.me noemt de uitkomsten van het onderzoek verrassend. ,,Meer dan drie talen spreken is toch best veel. Je zou denken dat het misschien komt omdat er meer buitenlandse studenten op de universiteit les hebben, maar dat klopt niet per se. Die spreken vaak weer geen Nederlands, dus dat is iets wat de Nederlandse studenten op hen voor hebben.’’ Het internationale karakter van het Nederlandse universitaire onderwijs komt in ieder geval duidelijk naar voren in het onderzoek. ,,Op de universiteiten is niet Nederlands maar Engels de taal met de meeste sprekers.’’

Studenten van de Nederlandse HBO-instellingen spreken gemiddeld bijna een taal minder dan universitaire studenten. Hogeschoolstudenten van de Zuyd Hogeschool in Maastricht zijn het meest meertalig met gemiddeld 2,42 talen, gevolgd door Hotelhogeschool Den Haag (2.35) op de tweede en Hogeschool Rotterdam (2.09) op de derde plaats. De taal met de meeste sprekers is op het HBO wel Nederlands, met Engels als tweede. ,,Verder zijn de verschillen tussen de universiteiten het het HBO niet zo groot. Wat wel opvalt is dat in het rijtje meest gesproken talen Turks op de hogescholen op een hogere plek staat - plek 6 - dan het Chinees op plek 7. Op de universiteiten is dat net andersom.’’

Vereiste

Hun kennis van meerdere talen kan weleens een groot voordeel zijn voor de studenten als zij de arbeidsmarkt gaan betreden, stelt Karremans. ,,Van de meer dan 7000 vacatures die wij op dit moment live hebben staan, wordt er bij een kwart gevraagd dat je twee talen spreekt. Niet als een pre, maar echt als vereiste.'' Zelf drie talen of meer spreken is dan geen overkill, maar alleen maar handig. ,,Bij de ene functie wordt gevraagd om iemand die Nederlands en Engels spreekt, bij de andere weer om Nederlands en Spaans. Hoe meer talen je spreekt, hoe groter je kansen.’’

De toenemende globalisering zal de vraag naar meertaligheid alleen maar doen toenemen, verwacht hij. ,,Wij horen vaker van werkgevers dat ze het op prijs stellen. Via internet kan je tegenwoordig zaken doen met de hele wereld. Als je als bedrijf iemand inhuurt die ook nog andere talen beheerst, kan je daarmee meer gebieden bereiken.''

Meer conclusies over de rol van taalvaardigheid voor de carrièrekansen vallen er voorlopig nog niet te trekken. ,,Dit is de eerste keer dat we kijken naar de taalvaardigheid van onze leden. We willen dit onderzoek in de toekomst herhalen en kijken welke trends we zien.’’