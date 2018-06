Staatssecretaris: iedereen die naar werk fietst krijgt 19 cent per kilometer

Om fietsgebruik – ook naar werk – te stimuleren en files en uitstoot te verminderen, wil Van Veldhoven in gesprek met werkgevers over de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer voor fietsers, schrijft ze in haar brief. Die regeling zou op dit moment onvoldoende worden benut. Een vergoeding voor de verreden kilometers zou ook kunnen worden ingezet om de aanschaf van een fiets terug te verdienen. Voor een werknemer die dagelijks tien kilometer heen en terug fietst, levert het bij een vijfdaagse werkweek al 19 euro per week op.