Staking cateringmedewerkers: hier moeten ze vandaag zelf hun lunch meenemen naar werk

Vandaag moet Amsterdam lunchen met zelfgesmeerd brood. Cateringmedewerkers in de stad staken voor een beter cao. De komende twee donderdagen zijn Rotterdam en Utrecht aan de beurt. Het is de eerste keer dat deze sector het werk 24 uur lang volledig neerlegt.

Vandaag reizen de cateringmedewerkers af naar Amsterdam, een week later staken ze in Rotterdam en de donderdag daarop gaan ze in Utrecht op de barricaden. ,,Er wordt steeds meer van ons geëist, voor steeds minder geld”, vindt Ank Heijliger (54), die werkt in de catering in de Rotterdamse haven. ,,We verdienen tussen de 10 en 12 euro bruto per uur. Steeds minder mensen willen in de catering werken, dus wij moeten hetzelfde werk met minder mensen doen. En mensen staan er niet bij stil hoeveel daarbij komt kijken. Er komen kratten binnen, er moet gesjouwd en gevuld worden.”

De onderhandelingen over een nieuw cao – waar zo’n 20.000 mensen onder vallen - lopen al sinds begin dit jaar, maar tot nu toe is er geen resultaat, verschillende ludieke en stiptheidsacties ten spijt. De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) sloot overigens wel al een akkoord met de CNV en De Unie, met een loonsverhoging van 3,1 procent per 1 oktober en een eenmalige uitkering van een 0,5 procent. Leden kunnen tot aanstaande maandag stemmen over het akkoord. Het was hoe dan ook niet voldoende voor de FNV, die eisen een loonsverhoging van 5 procent.

Het aanbod is volgens de FNV over de gehele looptijd van het cao - vanaf april 2019 tot april 2020 - iets meer dan 2 procent en dus lager dan de inflatie. ,,Als de werkgevers niet eens meer willen betalen dan de inflatie, dan moet je wel overgaan tot harde acties”, aldus FNV-bestuurder Harry de Wit. Dat beaamt Heijliger: ,,Er is geknepen en nog meer geknepen. Er is een heel eind van de reiskosten af gegaan en de salarissen zijn maar minimaal omhooggegaan. De rekeningen blijven komen. Dit kan niet langer zo.”

Toch is het voor veel mensen in de cateringsector een grote stap om het werk neer te leggen, vertelt Heijliger. ,,De mensen die in de catering werken zijn gastgericht en doen hun werk met passie. Het is een drempel om te staken, het is eigenlijk tegen de aard van zorgzame mensen in.” Voor haar was de maat vol: ,,Ik wil mezelf recht in de spiegel kunnen aankijken en in ieder geval weten dat ik ervoor gestreden heb.”

Inflightcatering

Ook onder de catering-cao vallen de medewerkers van KLM Catering Services (KCS) op Schiphol. KCS heeft eerder deze week een kort geding aangespannen tegen de vakbonden, maar dat is gisteravond uiteindelijk weer ingetrokken.

Intercontinentale vluchten kunnen niet doorgaan zonder maaltijden aan boord. De vrees was dat duizenden overstappende reizigers op Schiphol zouden stranden omdat hun intercontinentale vluchten niet weg zouden mogen. Volgens het ANP zijn er afspraken gemaakt met de FNV ‘om werkzaamheden te verrichten in verband met veiligheidsrisico’s bij intercontinentale vluchten”.

Menselijke kant

Ruud Lips (63), die er samen met zijn collega’s voor zorgt dat de maaltijden aan boord van de vliegtuigen komen, staakt omdat ‘de menselijke kant’ steeds meer ontbreekt. ,,Er gaat zoveel geld om in de luchtvaartwereld. Dan is gerechtvaardigd dat wij ook een gedeelte krijgen van wat er wordt omgezet.”

En: ,,Ze moeten niet alleen kijken naar de poppetjes, de plaatjes en de personeelsnummers. We zijn van mening dat het huidige loonbod niet genoeg is, zeker omdat er door de werkgevers niet bewogen wordt.” Met de staking hopen de bonden - naast een hoger loon en betere reiskostenvergoeding - ook dat er meer regelingen komen om het werk in de toekomst langer vol te houden.

Branchevereniging Veneca reageerde eerder in Het Parool teleurgesteld over de houding van FNV. ,,FNV heeft dit zonder inhoudelijk overleg met ons afgewezen. Dat vinden we jammer. Veneca acht de aangekondigde acties dan ook niet in het belang van cateringmedewerkers en de branche”, zo laat de branchevereniging weten.

