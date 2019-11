Start-ups van vrouwen halen zelden geld op, maar Louise lukte het wel

Zo’n 70.000 technologie-ondernemers ontmoeten elkaar de komende dagen bij de WebSummit in Lissabon. Tegelijkertijd ontvangt de Nederlandse ambassade in die Portugese stad The Next Women, een fonds dat vrouwelijke ondernemers over de hele wereld ondersteunt. Belangrijk, vindt Louise Doorn. Zij haalde eerder geld op via het netwerk van The Next Women voor haar bedrijf HelloMaas, een ‘platform voor flexibele marketingkennis en -kunde’.