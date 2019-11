Startende ondernemer kiest vaker voor kluseconomie

Volgens de cijfers van het ING Economisch Bureau zijn in de eerste negen maanden van dit jaar 132.000 mensen een eigen bedrijf begonnen. Dit is een stijging van 13 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden en zelfs 36 procent meer dan vier jaar geleden. De aanhoudende stijging is niet alleen te danken aan het gunstige fiscaal en economisch klimaat in ons land. De online platformen dragen ook een steentje bij, denken de onderzoekers.



Van de groep starters is inmiddels zo’n acht procent (zo'n 10.000 mensen) actief in de kluseconomie, bijvoorbeeld als zelfstandige maaltijdbezorger, bouwvakker of kok. Vier jaar geleden lag dat percentage nog op vijf procent. Met name de detailhandel en horeca hebben aantrekkingskracht op de starter, analyseerden de onderzoekers van het ING Economisch Bureau. In die sectoren nam het aantal zzp’ers met respectievelijk 57 procent en 35 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Opvallend: de stijging in de detailhandel komt volledig voor rekening van starters die een online webwinkel zijn begonnen.



In de horeca zien de starters vooral brood in eventcatering; zo kiezen ze voor het vak van zelfstandige koks, kelners, barista’s of nemen ze een foodtruck. ,,Het tekort aan horecapersoneel maakt het lucratief om als zzp’er je diensten aan te bieden”, merken de economen op in hun analyse. ,,Bovendien zorgt een onlineplatform, zoals Temper, ervoor dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden.”