Steeds meer ondernemers wagen zich in uitvaartbranche

Uitvaartbedrijfjes schieten als paddenstoelen uit de grond. Vooral zzp’ers wagen zich in deze markt: vorig jaar nam het aantal eenmanszaken in de branche toe met 160 procent. Maar is er wel plaats voor al die nieuwe spelers?

Ze was kapster in een bejaardenhuis toen een dierbare overleed. En ineens wist Kimberly van den Broek het: ze wilde de uitvaartbranche in. Mensen een mooi afscheid geven, iets betekenen voor degenen die vol verdriet achterblijven. Ze volgde een opleiding, vond werk bij een uitvaartbedrijf. Ze leerde er veel, echt, maar langzaam voelde ze ook: dit is niet hoe ík het wil. Steeds maar weer datzelfde riedeltje afdraaien en ja, soms had ze het gevoel dat ze zoveel mogelijk geld moest verdienen ‘over de rug van rouwende families’.



Inmiddels werkt ze voor Daadkracht, een uitzendbureau dat personeel voor uitvaarten regelt. En samen met Angela van Riel is ze sinds anderhalf jaar baas van een eigen bedrijf, In Memory Uitvaartverzorging, in Den Bosch. Twee jonge vrouwen van 26 en 28 jaar, daar kijken mensen weleens van op. ,,Maar als we ergens binnenstappen is het al gauw goed.”

Linnen doek

Hun doel: mensen de uitvaart geven die bij hen past. Bijna alles kan. Dat hoeft niet duur-duurder-duurst te zijn. Een prijzige kist? Van den Broek: ,,Je kunt tegenwoordig bijvoorbeeld ook in heel mooie linnen doeken worden begraven.” En laatst hebben ze iemand niet in een traditionele rouwauto vervoerd, maar in zo’n bestelbus van een supermarkt. Een zijspan? Kan ook! ,,Ieder mens is uniek. Je kunt het zo gek niet bedenken of we proberen het te regelen.”

Quote Ieder mens is uniek. Je kunt het zo gek niet bedenken of we proberen het te regelen Kimberly van den Broek, Mede-eigenaar In Memory Uitvaartverzorging

In Memory is niet de enige nieuwe speler. De uitvaartondernemingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat bij een overlijden een van de grote drie (DELA, Monuta of Yarden) de uitvaart verzorgt. In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijfjes sterk gestegen: van 985 in 2008 tot 2030 begin dit jaar. Ook het aantal crematoria en mortuaria is toegenomen met 33 procent - en dat is niet zo vreemd gezien het feit dat tot 2035 ook het aantal overlijdens met minstens 1,3 procent per jaar zal toenemen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aantrekkelijk

Waarom het beroep zo aantrekkelijk is? Uitvaartverzorger is geen beschermd vak: een opleiding volgen hóéft niet. Het zijn vooral zzp’ers die zich op deze markt wagen. In 2008 was circa 57 procent van de uitvaartondernemingen een eenmanszaak; in 2018 liep dat percentage op tot rond de 80 procent.

Goed voor de consument, roept de een in de uitvaartbranche, want die heeft nu méér keus én die nieuwe bedrijven zetten de markt op scherp, concurreren met elkaar en dat kan leiden tot lagere prijzen. Kán, want de ander roept weer dat die toename juist een nadeel is. Zo’n zelfstandige moet alle faciliteiten en mensen immers inhuren en dat is juist duurder. En als iedereen zomaar de branche kan betreden zonder studie, kun je ook gekke dingen krijgen. Om de kwaliteit van een uitvaart hoog te houden is er daarom een keurmerk van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Dat garandeert gekwalificeerd personeel. Ook mogen de uiteindelijke kosten van een uitvaart niet hoger zijn dan vooraf afgesproken.

Sporen verdiend

DELA zegt weinig last te hebben, door zijn ‘goede naam’. Rien Bijnen, directeur van zijn gelijknamige familiebedrijf, maakt zich ook niet zo druk. Met zes vestigingen in Noord-Brabant is Bijnen een grote regionale speler. ,,We bestaan al 91 jaar, hebben onze sporen verdiend; dat weten mensen ook. Uiteindelijk hebben wij geen last van die bedrijfjes.”

De kracht van een grote speler zijn? ,,Dat wij totaalpakketten aanbieden. Bij ons kan ook alles: de wens van de familie staat centraal. Maar wij doen alles in eigen beheer, hebben alles in huis. Een eigen wagenpark, mortuarium, verzorgingsfaciliteiten, opbaarsuites, maar ook diverse aula’s en een drukkerij: we kunnen alles zelf regisseren en faciliteren. Dat vinden mensen prettig.”

Bekijk ook: De oprichters van Uitvaartzorg Houvast merkten uit eigen ervaring dat niet iedere uitvaartondernemer kan helpen na het overlijden van een pasgeboren kindje. Dit is nu hun specialisatie: