Steeds meer verzekeraars geloven in mindfulness bij burn-out

Vanaf 1 januari worden de mindfulness-trainingen volledig vergoed bij licht-depressieve en burn-outklachten vanuit alle aanvullende pakketten. ,,We vinden dat dokters vaak onbewust te snel en te vaak medicijnen voorschrijven. Dat is niet goed voor mensen", zegt woordvoerder Dennis Verschuren.

Univé

VGZ vergoedt jaarlijks een mindfulness-training tot 350 euro. Ook zusterorganisatie Univé vergoedt mindfulness, inmiddels zo'n drie jaar. Bij burn-outklachten wordt een training tot een zelfde bedrag vergoed. ZilverenKruis vergoedt mindfulness ook in de aanvullende verzekering, tot 250 euro. VGZ gaat niet alleen de trainingen vergoeden en huisartsen bijscholen, ze breiden ook hun mindfulness-app uit. ,,Het is een groeiend probleem dat mensen steeds meer onnodig medicijnen slikken en dat veel mensen uitvallen met een burn-out", zegt Verschuren. Natuurlijk scheelt het ook de zorgverzekeraar zelf geld, erkent hij. ,,Maar als mensen in de medische molen terechtkomen, kost dat de maatschappij meer geld, en zal dat uiteindelijk terug te zien zijn in de premie."

VGZ heeft ,,er geen business case op los gelaten of en in welke mate mindfulness het medicijngebruik gaat terugdringen". Verschuren: ,,We denken wel dat mindfulness daarbij helpt, en we denken ook dat huisartsen en onze klanten nog niet voldoende van mindfulness afweten. Daarom gaan we het stimuleren."