‘Stel elke dag een speciaal mailuurtje in’

Ik houd zelf dus heel erg van een strikt zero inboxbeleid: elke dag mijn mail helemaal leeg maken, zodat ik niet dagen rondloop met het idee dat ik nog ‘zoveel moet mailen’. Dat geeft namelijk meer stress dan daadwerkelijk die mails beantwoorden. En als je bovenop je mail zit, kan ik me niet voorstellen dat je daar écht de hele dag mee bezigbent. Dus maak wat nieuwe regels voor jezelf over je mailbeleid.

Mailuur

Kies dat uur zorgvuldig. Mijn ‘mailuur’ is om 11 uur ’s ochtends. Dan heb ik wel de hele ochtend in focus kunnen werken, en ben ik net toe aan een pauze van de focustaken. En dat is ideaal voor mail: je hoeft niet 100 procent creatief of scherp te zijn, maar moet er ook nog wel zin in hebben. Ik ken ook mensen die aan het eind van de werkdag hun mailbox nog even leegmaken. Respect, want ik heb dan meestal geen zin meer.