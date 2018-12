Stel het niet uit - en nog 4 pensioentips voor zzp'ers

Na jaren van onderhandelen door werkgevers, werknemers en pensioenfondsen is er een nieuw pensioenakkoord in de maak. Wat daar in ieder geval niet in zal staan, is een verplicht pensioen voor zzp’ers. Het onderwerp bleek zo controversieel dat het maar weer in de ijskast is gezet. Voorlopig moet je als zzp’er dus je eigen oudedagsvoorziening regelen. Financieel expert en trainer Femke Hogema, auteur van het boek Financiën voor ZZP’ers, legt in dit artikel op Intermediair uit hoe je dat het beste kunt doen.