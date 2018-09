Stel, je wilt meer uur gaan werken, of juist minder, kan dat zomaar?

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma's op de werkvloer. Aflevering 6: mag je meer uren gaan werken als je dat zou willen? En minder?

De Kwestie

Linda (25) werkt drie dagen in de week bij een leuk kinderdagverblijf – voor die uren stond de vacature open toen ze vorig jaar op deze baan solliciteerde. Naast die drie dagen werkt ze nog twee dagen bij haar oude bijbaantje in de bouwmarkt, om rond te kunnen komen. Maar liever zou ze fulltime bij het kinderdagverblijf werken, waar haar hart ligt. Mag dat zomaar? Mag je meer uren gaan werken als je dat zou willen? En minder?

De Kenner

In eerste instantie zal Linda dit gewoon kunnen vragen aan haar baas: wie weet staat hij te springen om extra personeel en is hij dolblij met haar aanbod. Maar mocht Linda het officiëler aan willen pakken, dan krijgt ze te maken met de Wet Flexibel Werken. Een wet die per 1 januari 2016 is ingegaan om werknemers meer mogelijkheden te geven een dagje thuis te werken of om hun werkuren te wijzigen.

Volgens die wet mag je een verzoek doen aan je baas om een dag meer te gaan werken, maar: ,,Dan moet je eerst aan een aantal voorwaarden voldoen”, aldus advocaat arbeidsrecht Rick van Herk van De Clerc Advocaten Notariaat in Leiden. ,,Het bedrijf moet tien of meer werknemers hebben, de werknemer moet minimaal zes maanden in dienst zijn en het verzoek moet schriftelijk ingediend worden.”

Oké, allemaal check. Linda verstuurt de mail met haar wensen. Wat gebeurt er dan? ,,Haar baas zal haar verzoek in principe moeten inwilligen, tenzij hij goed kan uitleggen waarom niet.” zegt Van Herk. ,,Een weigering kan als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is, zoals dat heet. Je mag het niet zomaar afwijzen simpelweg omdat het je niet zint.” Een zwaarwegend belang zou kunnen zijn dat er ernstige rooster-technische problemen ontstaan, of dat de veiligheid in het geding is.

Maar, zegt Van Herk, meer uren werken is vaak lastiger te regelen dan minder uren werken. Het werk is er vaak gewoonweg niet. Je mag het altijd vragen, maar de werkgever beslist.

Een verzoek tot minder werken kan dus ook. Bijvoorbeeld als je een opleiding gaat volgen of een verandering hebt in de privésituatie. Rob van Dongen, alias ‘De Personeelsman’, geeft werkgevers advies op HR-gebied en had laatst zo’n situatie aan de hand. ,,Een dame gaf bij haar werknemer aan dat ze niet meer vijf, maar vier dagen wilde gaan werken omdat ze een burn-out had gehad. Lijkt me heel logisch. Ook zie je de laatste tijd steeds vaker dat mensen een dag vrij nemen om eigen bedrijf op te starten naast hun huidige baan.”

De werknemer heeft dus het recht om zo’n aanvraag in te dienen, maar dat betekent niet dat de werknemer ook het recht heeft dat die aanvraag 1-op-1 overgenomen wordt.

De nieuwsberichten met ‘hoera je hebt nu het recht om thuis te werken’ of ‘een dagje minder werken is zo geregeld’ die verschenen ten tijde van de invoering van de wet in 2016, zijn dus ietwat misleidend. Van Dongen: ,,Zo makkelijk is het niet geregeld. Je zult altijd het gesprek moeten blijven aan gaan en beide partijen zullen met stevige argumenten moeten komen.”

De Oplossing

Als Linda het wil spelen via de Wet Flexibel Werken, zal ze dus een formeel verzoek moeten indienen om meer dagen te mogen werken. Maar, zo zegt advocaat Van Herk, zo’n verzoek komt niet vaak voor. ,,Dit is bij uitstek een onderwerp waar je gewoon onderling uitkomt. Sinds de invoering van deze wet zijn er pas een handvol rechtszaken over gevoerd. Mensen willen over het algemeen niet overhoop liggen met hun werkgever.”

Ook Personeelsman Van Dongen heeft zo’n zelfde ervaring. ,,Als mensen dit via zo’n Wet Flexibel Werken-verzoek spelen, komt er meteen een bepaalde spanning bij kijken. Het is dan meteen iets officieels, het staat zwart-op-wit op papier, er moet misschien een jurist bij komen kijken. Daar zitten de meeste werkgevers niet op te wachten.”

Linda kan dus beter gewoon een kop koffie drinken met haar baas en eens vragen wat er mogelijk is. Van Dongen: ,,Mijn gevoel is dat je er altijd wel uitkomt. En anders kun je als werknemer ook je conclusies trekken en misschien beter op zoek gaan naar een andere baan.”

