Sterke mensen gezocht om kerstbomen op te bouwen

Ook op veel kantoren worden kerstbomen opgezet en de kerstboombouwers mogen die inpakken, vervoeren en op de goede plek opzetten, vertelt Arjan Weener, die namens Timing de werving doet voor de vacature in Amsterdam. Daar zoeken ze twee mensen, maar ook in Duiven (5), Rotterdam (2), Leeuwarden (1) en Den Haag (2) worden sterke mensen gezocht.

Het werk begint in de eerste week van december en loopt twee weken door. De kerstdagen ben je vrij en de eerste twee weken van januari mag je de bomen weer ophalen. ,,Het is een goed baantje voor mensen die tijdelijk wat bij willen verdienen en wel een extra zakcentje kunnen gebruiken voor de kerstdagen.” Voordeel: Timing betaalt de salarissen wekelijks uit, dus je hoeft geen maand op je geld te wachten en kunt meteen die kerstcadeau scoren. Het salaris is 10,12 euro per uur voor iemand die 22 jaar en ouder is.