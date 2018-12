Sterrenzaak met beste chef-kok en sommelier zoekt een gastheer (m/v)

Vacature van de weekAltijd al willen weten hoe het eraan toe gaat in een sterrenrestaurant? Dan is deze baan wat voor jou: het Amsterdamse Ciel Bleu (twee Michelinsterren) zoekt een nieuwe gastheer- of vrouw.

Officieel heet het een Chef du Rang. Maar eigenlijk is dat gewoon de Franse term voor ‘wijkloper’, vertelt Nathalie van der Schans, die zelf ook deze functie heeft. ,,Je bent samen met de sommelier verantwoordelijk voor een aantal tafels. Je doet de communicatie met de keuken en menukennis is heel belangrijk.” Zelf noemen ze het ook wel een gastheer of gastvrouw.

Leuk om te weten: die sommelier van Ciel Bleu, Noël Vanwittenbergh, kreeg eerder deze week de jaarlijkse Michelin Award voor beste sommelier uitgereikt. Ciel Bleu behield z’n sterren en behoort tot de selecte club van achttien restaurants met twee sterren.

Ook werk je samen met dé chef van het jaar. Chef-kok Onno Kokmeijer werd namelijk eerder deze maand door Gault&Millau verkozen tot chef van het jaar 2019. De jury meldt over hem: ‘Hij behoort al vele jaren tot de absolute culinaire top en hij ontwikkelt zich nog steeds.’

Werkdag

De werkdag begint elke dag rond half vier. ,,We nemen met een kopje koffie de dag door en dan gaat iedereen aan de slag met zijn eigen werkzaamheden”, vertelt Van der Schans. De ene keer is dat het poleren van borden, de andere keer het rollen van servetten of het strijken van het tafellinnen. ,,Dat is heel afwisselend. Je doet iedere dag iets anders.” Ervaring in de horeca is overigens wel een vereiste.

Fijne bijkomstigheid van deze baan: elke avond eet je zelf ook in het sterrenrestaurant op de 23ste etage. Geen zes- of zevengangenmenu zoals de meeste gasten voorgeschoteld krijgen, maar wel een maaltijd gemaakt door een van de chefs én met hetzelfde uitzicht over Amsterdam als de gasten. Na het eten, rond vijf uur, zorg je samen met het team voor de laatste voorbereidingen. Om half zeven gaat het restaurant open en neemt iedereen zijn of haar positie in het restaurant in. Een werkdag eindigt rond een uur of één.

Contact

,,We vinden het heel belangrijk om goed contact te hebben met de gasten”, zegt Van der Schans. ,,We proberen altijd te ontdekken waar de internationale gasten vandaan komen, waarom ze er zijn. Voor vakantie of werk.” De meeste sterrenrestaurants kunnen wat stijf overkomen, zegt Van der Schans. ,,Maar wij willen juist het ijs breken en het lekker luchtig houden.” De nieuwe Chef du Rang moet dus ook niet bang zijn om een babbeltje te maken en initiatief te nemen.

Als je begint in het restaurant word je gekoppeld aan iemand die al lang bij Ciel Bleu werkt. Deze legt je de eerste periode alles uit. ,,Het leukste aan deze baan is dat je nooit bent uitgeleerd. Ik werk hier nu vijf jaar, maar leer nog steeds. Eerst kun je je bijvoorbeeld verdiepen in je kennis van de menu’s, maar we hebben ook een theetrolley en een kaaswagen, dan kun je daar je kennis over op doen.” Ook zijn er extra mogelijkheden in de vorm van trainingen om jezelf te ontwikkelen.

De Chef du Rang werkt vijf dagen per week, 7,6 uur per dag. Ook op feestdagen wordt gewerkt, maar die worden wel gecompenseerd in de vorm van extra vakantiedagen. Het salaris is gebaseerd op het cao Horeca. Afhankelijk van werk en ervaring komt dat neer op een salaris tussen de 1773 en 2.077 euro bruto per maand. En fijn extraatje: je krijgt korting op een hotelovernachting in het Hotel Okura, waar het restaurant gevestigd is.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.