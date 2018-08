Stiekem solliciteren of moet je het vertellen aan je baas?

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma's op de werkvloer. Aflevering 2: Moet je het melden als je bij een andere werkgever solliciteert?

De Kwestie

Je bent al lange tijd niet zo happy op je werk en je overweegt om een nieuwe baan te zoeken bij een ander bedrijf. De sfeer is goed, daar ligt het niet aan. Je vindt vooral het werk niet meer uitdagend genoeg. Je stuurt wat sollicitatiebrieven en wordt onverwacht uitgenodigd om een week later op gesprek te komen. Bij de HR-afdeling regel je vrij voor een tandartsafspraak en in plaats daarvan ga je naar het sollicitatiegesprek. Je wordt uiteindelijk afgewezen, maar je hebt je beslissing definitief gemaakt: je gaat op zoek naar iets anders. Dat stelt je meteen voor een dilemma: moet je je baas eigenlijk inlichten over het voornemen om een nieuwe baan te zoeken?

De Kenner

Als loopbaan- en sollicitatiecoach Naomi Barnouw een grove schatting maakt, vermoedt ze dat zo’n tachtig procent van de mensen die solliciteert bij een andere werkgever, het niet aan de huidige baas vertelt. ,,En dat is ook niet zo gek. Het is natuurlijk super spannend om zoiets te zeggen. Ik heb het zelf ooit ook eens niet gemeld, maar ik ben inmiddels van mening dat het heel jammer is dat mensen niet eerlijk durven te zijn. Het is een keus gebaseerd op angst – mensen zijn bijvoorbeeld bang dat ze hun baan kwijtraken - terwijl er juist veel meer van vertrouwen uitgegaan moet worden”, denkt Barnouw.

Het grote voordeel? Je hoeft je niet in allerlei bochten te wringen of vrij te vragen voor fictieve tandartsafspraken als je eigenlijk een sollicitatiegesprek hebt. Overigens moet je – ook als je werkgever wel op de hoogte is – vaak gewoon verlof opnemen voor een sollicitatiegesprek. ‘Heeft u een sollicitatiegesprek tijdens uren waarop u normaal gesproken werkt? Dan moet u daarvoor vakantie-uren opnemen’, aldus de website van Rijksoverheid.

Dat bevestigt advocaat Huib van Hapert. ,,Je kunt gewoon solliciteren, maar het enige wat je niet mag doen is de contractuele verplichting schenden.” Wat houdt dat in? Nou, bijvoorbeeld jezelf ziek melden, terwijl je helemaal niet ziek bent. ,,Het is pas een probleem als je je werk niet doet, je krijgt namelijk loon naar werken.” Of als je het zogenaamde ‘nevenwerkzaamhedenbeding’ uit een arbeidsovereenkomst schendt. Dat wil zeggen: ergens proeftijd lopen in de avonduren of een eigen onderneming opstarten terwijl je nog in dienst bent bij een werkgever. Klanten aftroggelen van je huidige werknemer? Ook dat is uit den boze. Van Hapert: ,,Het is geen probleem om ergens anders te solliciteren, maar je moet het wel verstandig doen.”

Quote Ik weet dat het een taboe is om te zeggen dat je ergens anders sollici­teert, maar voor beide partijen is het uiteinde­lijk prettiger. Naomi Barnouw

De Oplossing

Kortom, je kán het melden bij de baas, maar het is niet wettelijk verplicht. ,,Ik adviseer het te melden, maar het hangt wel af van je werkgever. Het gros van de werkgevers kan hier heel professioneel mee om gaan”, weet Barnouw uit ervaring. ,,Geef het wel pas aan als je zeker weet dat je wilt gaan solliciteren en op zoek gaat naar een nieuwe baan. Dan heb je de keuze al gemaakt en is het alleen maar prettig als je steun van je werkgever krijgt. Zo lang je je werk goed blijft doen, is er niets aan de hand en is het alleen maar prettig als je geen smoesjes hoeft te verzinnen in de toch al spannende tijd rondom sollicitatiegesprekken.”

Mocht je besluiten om het te melden, adviseert Barnouw om het gesprek positief in te steken. ,,Je moet niet te veel nadruk leggen op alle dingen die je zwaar tegenvallen in je huidige baan. Ik zou de nadruk leggen op je eigen wensen en ambities. Ik weet dat het een taboe is om te zeggen dat je ergens anders solliciteert, maar voor beide partijen is het uiteindelijk prettiger. De werkgever kan een vervanger zoeken, eventueel een ander aanbod doen en zelf kun je rustig op zoek naar een andere baan.”

Zelf een prangende kwestie op de werkvloer? Laat het weten via de mail.

Twijfel jij ook aan je baan? Is het een dipje of echt tijd voor iets anders? In de onderstaande video geeft Charlotte van 't Wout (carrièrecoach en onze columnist) drie vragen die je aan jezelf moet stellen.