Stilte voor de storm, interim-managers krijgen druk najaar door bedrijven in problemen

Eigenlijk weten we niet hoe onze computer werkt (en dat bezorgt ons een burn-out)

27 juli De moderne werknemer worstelt om alle ballen in de lucht te houden. Dat ligt niet in de laatste plaats aan hoe we ons werk uitvoeren, stelt techfilosoof Martijn Aslander. Een groot deel van de kenniswerkers heeft namelijk geen idee hoe ze optimaal kunnen werken met hun computer en smartphone.