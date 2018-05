'Stop met onderscheid tussen hoger en lager opgeleid'

Neem ons even mee, je werd op een Business School in Eindhoven geïnterviewd. Er kwam een vraag uit de zaal over lager opgeleiden en toen werd je opeens boos...

‘Nou ja, het kwam natuurlijk niet uit het niks. In mijn boek Kluitjesvolk besteed ik in twee hoofdstukken al uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. Een hoofdstuk heet zelfs: Laat je kind een vak leren. Ik ben ook al twee jaar ambassadeur van VMBO On Stage, een organisatie waarbij we jongeren koppelen aan het bedrijfsleven en twee jaar terug schreef ik hierover in de Volkskrant.’