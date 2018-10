Stoppen met roken? Dan een beloning van de baas

Die prikkel, in samenhang met een stoppen-met-rokentraining, leidt ertoe dat 41 procent van de onderzochte werknemers na ruim een jaar geen sigaret, sigaar of pijp meer heeft aangestoken.

Die aanpak blijkt vooral goed te werken bij rokers met een lagere sociaaleconomische status. De onderzoeksresultaten zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Volgens onderzoeker Floor van den Brand is voor het eerst vastgesteld dat een beloning van invloed is op de slagingskans van een stoppoging. ,,Als alle werkgevers in Nederland deze methode met beloningen gaan toepassen om werknemers te helpen stoppen met roken, kan dat een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het roken in Nederland.”