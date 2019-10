Stoppen met roken doe je het best... met collega's

,,Vertellen aan collega's dat het je daadwerkelijk gelukt is om te stoppen met roken, dat is een heel belangrijke motivatie.'' Trainer Fien Huige gaf vorige week, in opdracht van Sinefuma, de derde 'stoptraining' aan medewerkers van ABN Amro in Amsterdam. Precies de les dat de zes medewerkers gezamenlijk stoppen met roken. ,,Ze kiezen dan een buddy, een andere collega, om elkaar de week door te helpen'', zegt Huige. ,,Iedere dag hebben ze contact, via de app, telefoon of door bijvoorbeeld samen te lunchen. Ik hoor vaak na afloop dat dat contact ervoor gezorgd heeft dat ze de verleidingen om een hijs te nemen, hebben kunnen weerstaan.''