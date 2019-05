‘Stoppen met sociale media maakt gelukkiger én productiever’

Video Waarom 1 mei in Nederland maar geen vrije dag is

1 mei Geen grote optochten, militaire parades of zelfs een dag vrij. 1 mei - de Dag van de Arbeid - gaat hier stilletjes voorbij. Gek genoeg is de Amsterdamse beurs, toch hét symbool van kapitalisme, vandaag wel gesloten. Dat was vroeger wel anders.