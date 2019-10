Storm op komst? Marc (50) zorgt ervoor dat Nederland geen natte voeten krijgt

Het stormseizoen is deze week officieel begonnen. De stormvloedkeringen zijn er klaar voor en ook de mensen die over onze verdedigingslinie tegen het water waken staan paraat. ‘Ik vind het heel mooi om dit werk te kunnen en te mogen doen’, aldus Marc Walraven (50), senior adviseur stormvloedkeringen bij Rijkswaterstaat.

Walraven belt vanaf de stormvloedkering Ramspol, vlakbij Kampen. ,,We hebben de sluiting van de kering vanochtend om 7 uur gestart”, vertelt hij. Al het onderhoud is gedaan deze zomer, nu vindt er een testsluiting plaats. ,,We trainen en oefenen regelmatig verschillende onderdelen, maar één keer per jaar doen we een echte training”, aldus Walraven. ,,Dat is belangrijk om ook nieuwe mensen op te leiden.” Dat blijkt zeer nuttig om de puntjes op de ‘i’ te zetten: ,,Nu lopen er ook mensen over de rubberdoeken die onderdeel zijn van de kering heen, dat kan natuurlijk niet als er echt storm is.”



Gedurende het stormseizoen moet het team klaar staan om per direct de reguliere werkzaamheden neer te leggen, een tas te pakken en te gaan. ,,Tussen 1 oktober en 15 april is er meteorologisch gezien de grootste kans op storm. Dat wil niet zeggen dat het daarbuiten nooit kan stormen, maar we moeten nu wel extra alert zijn. Midden in het stormseizoen zullen we geen groot onderhoud uitvoeren, bijvoorbeeld.”

Volledig scherm Marc Walraven bij de testsluiting van de Maeslantkering. © Privé archief

Niet nodig

Soms gaat er een heel jaar voorbij zonder sluiting. De Maeslantkering bij Hoek van Holland sluit gemiddeld maar één keer in de tien jaar. ,,Als we die sluiten, sluit je ook de haven van Rotterdam af. Dat is niet altijd wenselijk, daarom is de achterliggende dijk daar hoger.” In Kampen sluit de Ramspolkering juist weer vaker, omdat de dijken daarachter lager zijn. ,,Bij een sluiting van deze kering zijn zo’n vijf tot tien man actief, bij een grote kering zijn het wel vijftien tot twintig mensen.”

Quote Bij een sluiting van deze kering zijn zo’n vijf tot tien man actief, bij een grote kering zijn het wel vijftien tot twintig mensen Marc Walraven

Op stel en sprong je warme bed uit moeten omdat het begint te waaien: niet ieders droom, maar Walraven kijkt er naar uit. Zenuwen heeft hij niet zodra het waterpeil stijgt. ,,Ik hoop altijd dat we worden opgeroepen”, zegt hij. ,,Niet ieder weekend natuurlijk, maar het is heel leuk en leerzaam. Dan hebben we met elkaar het gevoel dat we iets kunnen betekenen en kunnen doen waarvoor we getraind zijn.”

Om de kering te kunnen sluiten heeft hij wel eens een weekendje weg af moeten zeggen. ,,Ik was net aangekomen bij een bed and breakfast, toen ik tegen m’n vrouw zei: Sorry, we gaan toch terug.” Geen vakantie dus in het stormseizoen? ,,Dat moet je goed afstemmen met collega's, dan kan het prima. We werken in roosterdiensten.”

Toekomst

Met de stijging van de zeespiegel wordt zijn baan de komende jaren misschien nog wel relevanter dan ooit, vertelt Walraven. ,,We sluiten niet alleen de keringen tijdens het stormseizoen, maar zorgen er ook voor dat we dat in de toekomst kunnen blijven doen.” In een internationaal samenwerkingsverband, I-STORM, werkt hij samen met verschillende landen. ,,We kunnen van elkaar leren en ervaringen delen.”