Stormloop op functie 'huiskamerbegeleider' dementerende ouderen

'Drachtige' vrouw zoekt werk: Laura (25) doet ultieme poging zwanger aan een baan te komen

6 maart De 25-jarige Laura Kooijman-Mast uit Putte is het zat. Ze is zwanger (drachtig, naar eigen zeggen) en komt maar niet aan een baan. 'Je kunt beter een strafblad hebben dan een zwangerschap', aldus Laura in het relaas dat ze een week geleden plaatste op haar LinkedIn pagina in een poging een baan te vinden. Het relaas ging zelfs viral.