Strandtenteigenaren nu al op zoek naar personeel volgend jaar

De zwoele Nederlandse zomer is officieel voorbij. De strandtenten sluiten hun deuren, maar stilzitten doen de eigenaren niet. De zoektocht naar nieuw personeel is alweer begonnen en dat is geen overbodige luxe, schrijft De Ondernemer .

,,We hebben in Nederland 320 zaken langs de kust”, vertelt Stephan van der Stee, directeur van Strand Nederland, de belangenorganisatie van strandpaviljoen-houders. ,,Gemiddeld heeft iedere tent een personeelstekort van zo’n 20 procent. Er is een grote krapte op de markt als het gaat om keukenpersoneel, maar ook bedienend personeel is schaars. Terwijl je juist tijdens zo’n prachtige zomer een goede bezetting nodig hebt.”

En dus is het tijd voor actie. Strand Nederland voert campagne, adviseert ondernemers hoe ze met goed personeel om kunnen gaan en bemiddelt op haar website met vacatures. Ook is de belangenorganisatie bezig met samenwerkingen met ROC’s in de hoop dat zij jongeren meer gaan aansporen om op het strand te gaan werken. Een ding staat als een paal boven water: wacht niet langer met zoeken naar nieuw personeel. De Van Houten Strandbar in Breskens moest zijn deuren sluiten vanwege personeelstekort: ,,Wij waren graag doorgegaan, maar het niet vinden van personeel heeft ons de doorslag gegeven om te stoppen”, zegt een woordvoerder.

Verblijfsmogelijkheden

Walter Bien, de eigenaar van Beachclub Perry’s in Scharendijke, ziet in dat het belangrijk is om in te spelen op de situatie. Daarom huurt hij twee huizen en heeft hij dit jaar ook een vakantiewoning aangeschaft om zijn mensen in onder te brengen. ,,We zitten in een dunbevolkt gebied. De strandtenten hier vissen in dezelfde vijver. Daarom kijk ik buiten de provinciegrenzen, maar als ik mensen van buiten de provincie voor me wil laten werken, moet ik kijken naar verblijfsmogelijkheden. Vandaar dat we deze keuze hebben gemaakt. Al zijn het extra kosten die drukken op het resultaat.”

Toch ziet hij het zonnig in: ,,We hebben een prachtig seizoen achter de rug. Een mooie, stabiele zomer. Het zat elke dag vol. Ik heb niks te klagen, al hebben we alle uren bij elkaar opgeteld wel een flink personeelstekort. Medewerkers hebben lange dagen gemaakt, die trend is de laatste jaren steviger voelbaar.”

Quote Op tijd werven. Niet uitstellen en denken: ‘Het komt wel’, want dan ben je te laat Walter Bien, eigenaar Beachclub Perry's

Ga nu aan de slag

Hoe de Zeeuwse ondernemer daarmee omgaat? ,,Op tijd werven. Niet uitstellen en denken: ‘Het komt wel’, want dan ben je te laat. Investeer in de toekomst. Bied een goed salaris, goede arbeidsvoorwaarden en creëer een fijne werksfeer. Ik doe dat door in ieder geval twee keer per jaar een teamuitje te organiseren.”

Ook Van Stee heeft nog wel een paar laatste tips: ,,Neem het probleem serieus. Ga de uitdaging aan. Maak op tijd kenbaar dat je op zoek bent. Jongeren zijn vaak na drie jaar weer weg, omdat ze klaar zijn met hun studie en een baan hebben gevonden. Maar zij hebben vrienden en vriendinnen. Als je in de winter gesloten bent, kun je ze misschien nu nog niet aannemen, maar je kunt wel afspreken dat je ze vanaf februari gaat inwerken en dat ze rond Pasen officieel mogen beginnen. En betrek je mensen bij wat je doet. Ik ken de eigenaar van een strandpaviljoen die met zijn mensen al gingen kijken naar de nieuwe mogelijkheden voor de menukaart. Een paar keer samen eten, proeven en overleggen. Betrek ze, spreek je waardering uit.”