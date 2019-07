Strijkt iemand anders met de eer voor jouw harde werk? Dit doe je eraan

Het zal je maar gebeuren. Jouw briljante ingeving of plan is een groot succes, maar niet jij maar een collega ontvangt de complimenten. Of je baas, die zelf niets heeft bijgedragen, neemt alle lof in ontvangst. Zo zorg je dat de bedankjes voortaan bij het juiste adres belanden.

Bescheiden zijn is nergens voor nodig. Waardering ontvangen voor je werk kan tegenover iedereen je waarde voor het bedrijf bevestigen en je helpen stijgen op de carrièreladder. Weet echter wel waar je voor vecht. Als je steeds weer zoekt naar erkenning voor je werk, loop je ook het risico over te komen als iemand die juist alle lof wil inpikken.

Teamwork

Er zit maar een klein verschil tussen de lof zoeken die je toekomt en de show willen stelen, waarschuwt de Amerikaanse auteur Lindsey Pollak, expert op het gebied van de werkplek met meerdere generaties werknemers. ,,In onze huidige tijd ligt er veel nadruk op samenwerken en teamwork, maar we leven tegelijkertijd in een werkcultuur waar je moet laten zien wat je waard bent’’, verklaart zij tegen CNN Business.

Als iemand onterecht met de eer strijkt voor jouw werk, is het uiteraard je goed recht daar wat aan te doen. Hoe je dat het beste aanpakt, ligt aan de positie die de ‘eer-opstrijker’ heeft binnen je bedrijf.

Optie A: Diegene is je baas

Ten eerste, een baas die dit soort gedrag vertoont, is allesbehalve goed bezig. Een goede leidinggevende zwaait graag een ander lof toe als hij dat verdiend heeft. ,,De beste leiders zijn degenen die zeggen ‘mijn team heeft dit voor elkaar gekregen’ of ‘iemand uit mijn team kwam op dit idee en daar zijn we mee aan de slag gegaan’. Een ware leider zet anderen graag op de voorgrond”, zegt Amy Cooper Hakim, expert op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie.

Zit jouw baas helaas niet zo in elkaar, en strijkt hij geregeld met de eer voor jouw werk, leg dan een dossier aan met bewijs waar ideeën oorspronkelijk vandaan zijn gekomen. Dek jezelf goed in: stuur na ieder een-op-een-gesprek een mailtje waarin je de besproken punten samenvat en meld dat je er naar uitkijkt de leiding te nemen of te zien dat jouw idee tot uiting komt.’’

Wat je ook kan doen, is je baas direct aanspreken als hij over de schreef is gegaan. Vermijd hierbij wel het uiten van beschuldigingen en richt je in het gesprek op de teambelangen. Pollak: ,,Laat je baas zien wat de gevolgen voor hem zijn en kom met een reden of uitkomst die niet alleen op jou betrekking heeft.’’

Maar hoe goed jouw idee ook is of hoe hard je ook hebt gewerkt aan dat nieuwe plan, houd wel in je achterhoofd dat het in sommige situaties nu eenmaal verstandiger is dat de baas de leiding neemt. ,,Als het een presentatie is voor een grote geldschieter of een hoge ome binnen het bedrijf, dan is het misschien beter een stapje terug te doen en die ander het voortouw te laten nemen.’’

Optie B: Diegene is je collega

Als het een collega is die alle lof steelt, heb je wat meer speelruimte. Omdat de onderlinge verhouding anders is - niet eentje tussen ondergeschikte en leidinggevende - kun je je veroorloven wat assertiever te zijn, stelt Pollak.

Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Deel ideeën niet met elkaar in een-op-een-situaties en houd telkens bij wie welke bijdragen heeft geleverd zodat iedereen in het team zich op waarde geschat voelt.

Stuur na iedere bespreking een samenvattende e-mail, adviseert Cooper Hakim, met daarin bijvoorbeeld ‘mooi dat we verdergaan met mijn idee’. Is het eerder misgegaan en werd jouw inbreng niet op waarde geschat, zet een volgende keer iedereen die bij het project betrokken is in de cc, inclusief je baas.

Moet je met een collega samenwerken die in het verleden wel vaker ideeën gestolen heeft of de neiging heeft te veel lof op te strijken voor projecten, trek dan een duidelijke grens. Zeg bijvoorbeeld iets als: ‘ik wil graag bijdragen aan dit project, maar ik zou het graag willen presenteren’’, stelt Cooper Hakim voor.

Positief

Zit je bij de presentatie van een project en vind je dat je niet genoeg eer toegeschoven krijgt, stuur dan een e-mail rond waarin je zegt dat je hoopt dat de presentatie in de smaak viel en dat het fijn was met het team hieraan samen te werken. ,,Dan hoeft er dus niet te staan, ‘ik heb alle informatie op dia nummer 3 verzameld.’ Het idee van zo’n bericht is dat je de aandacht op jezelf vestigt door te laten zien dat je kan samenwerken, communiceren en de werksfeer daarbij positief kan houden.’’

Als er naar aanleiding van de presentatie vragen worden gesteld, voel je dan vrij om deze te beantwoorden vanuit jouw expertise en je bijdrage aan het project.

Brainstorm

Hoe irritant dit soort dingen ook zijn, in sommige gevallen is het beste wat je kan doen het te laten voor wat het is. ,,Werk is een teamsport. Soms krijgen twee mensen nu eenmaal hetzelfde idee en soms ontstaan ideeën uit een gezamenlijke brainstorm.’’

Kijk voor je je laat horen eerst naar de resultaten. Ontving je niet de lof, maar wel een promotie of een bonus? Of kreeg je een nieuw groot project toegewezen? Zolang je niet te maken hebt met een constant gebrek aan erkenning en de groei van je carrière niet door deze ene keer gehinderd wordt, kun je het beter laten rusten.

Kijk ook wanneer je het onderwerp aankaart. Als het vanwege een naderende deadline alle hens aan dek is op de afdeling kun je waarschijnlijk beter je mond houden. Als iedereen het ontzettend druk heeft, kan het in het verkeerde keelgat schieten dat jij uitgerekend op dat moment ‘naar complimenten gaat vissen’. ,,Het is dan beter om je deze keer op te offeren voor het belang van het team’’, stelt Cooper Hakim.

Ere wie ere toekomt

Tot slot: Wil je graag de eer ontvangen voor je werk, vergeet dan ook niet zelf een schouderklopje uit te delen als iemand dat verdient. Zo help je een werkcultuur creëren waarin ieders bijdragen erkend worden. ,,Laat zien dat je de bijdragen van anderen waardeert, ere wie ere toekomt en draag zo zelf uit wat je graag zou ontvangen’’, raadt Pollak aan. ,,Met de eer strijken voor je eigen bijdrage voelt wat eerlijker als je zelf regelmatig anderen prijst.’’

Coach Charlotte van 't Wout weet hoe je wél op een goede manier opschept over jezelf: