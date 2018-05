Student, neem juíst een bijbaan als vuilnisman

Laressa Dalloesing (21) begint na de zomer met een studie International Business. Ze is al drie jaar tramconducteur in Amsterdam.



,,Ik ben begonnen als tramconducteur toen ik 18 was. Ik had al in de bibliotheek en de supermarkt gewerkt, maar wilde iets anders. Een kennis van me deed dit ook en raadde het me aan. Ik had er nog nooit over nagedacht maar besloot het te proberen. Nu doe ik dit al drie jaar.



,,Het werk bevalt goed. Ik heb elke dag een andere lijn en elke dag is anders. Het contact met de passagiers is vaak leuk en er gebeurt altijd wel iets bijzonders of grappigs.



,,Mijn collega’s vonden me wel wat jong voor dit werk, maar ze stonden voor me klaar. Ik kon alles vragen en ze hielpen me, bijvoorbeeld als ik iets niet durfde te zeggen. ‘Je moet nog wat harder worden, maar dat komt wel’, zeiden ze dan. Dat is ook zo. Je hebt in dit werk ook wel eens te maken met minder leuke dingen, zoals een passagier die agressief is. In het begin vond ik het lastig om daarmee om te gaan, maar na de eerste keer weet je wat je moet en kan je erna gewoon door met je dienst.



,,Ik zou dit werk zeker aanraden aan andere studenten. Het is afwisselend en flexibel in te delen, ideaal als je studeert. Door alle verschillende passagiers op de tram doe je mensenkennis op. Ik ben er ook veel geduldiger door geworden en heb geleerd adequaat te reageren. Wat dat betreft heb ik van dit werk wel wat meer ballen gekregen."