Stuurmannen en -vrouwen gezocht: ‘Het is de Ferrari onder de boten’

Beware Beach biedt verschillende activiteiten aan op het strand en in de zee. Denk aan blowkarten en powerkiten op het strand, banaanvaren en waterskiën op het water bij Brouwersdam. In de zomer is het hoogseizoen en worden er extra bootbestuurders gezocht. ,,In de zomermaanden kun je fulltime werken’’, vertelt Daniëlle van Meteren, eigenaar van Beware Beach. ,,We werken met een rooster en er zijn meerdere bootbestuurders die werken op het moment dat er werk is.’’ Per uur verdien je ongeveer 15 euro bruto, die uren zijn dus op oproepbasis.

De gezochte stuurlui moeten in het bezit zijn van een vaarbewijs en bij voorkeur ervaring hebben met een snelle boot waar een waterskiër of een banaan achter hangt. Ook moet je een beetje verstand hebben van motoren. ,,We verwachten dat de bestuurders elke ochtend een standaard check doen voordat ze wegvaren. De boten zijn mooi en heel snel, maar een grote motor kan ook gevoelig zijn voor schade. Daar moet je goed op letten en je moet simpele handelingen kunnen doen om dat te repareren, mocht het nodig zijn.” Als nieuwe bootbestuurder krijg je overigens wel een opleiding voordat je het water op mag, daarbij leer je over de belangrijkste technische details.

Veiligheid

Beware Beach is op zoek naar werknemers die verantwoordelijkheid nemen. ,,Degene die vaart is verantwoordelijk voor de veiligheid’’, aldus Van Meteren. ,,Wel zit er altijd iemand naast je in de boot: een instructeur die les geeft of een ‘uitkijker’, iemand die letterlijk achterom kijkt om te zien of alles goed gaat. Dat is wettelijk verplicht.’’ Van Meteren hoopt op sollicitanten die net wat ouder zijn. ,,Ik zoek iemand die oud genoeg is om de verantwoordelijkheid te dragen. We hebben een ontzettend jong team en ik wil liever geen knul van 18 in die boten. Het gaat zo hard. Het is een soort van de Ferrari onder de boten.’’ Ook mensen die al tegen hun pensioen aan zitten, zijn dus welkom om te solliciteren.

Het nadeel van deze baan? Van Meteren: ,,Het is echt maar tijdelijk. In de winter ligt het nagenoeg stil, dus het moet net uitkomen in het leven van mensen. Veel mensen die hier komen zijn in between jobs of net afgestudeerd.’’ Mocht je niet in Zeeland wonen, dan is dat trouwens geen probleem. ,,De meeste instructeurs komen van ver. Maar, omdat we ook surfkampen organiseren, hebben we een groot campingterrein. Daar kunnen we wel iets regelen en financieel een beetje in tegemoetkomen.’’ Voor veel mensen is het hoe dan ook een werk-vakantie, aldus Van Meteren. ,,Het is leuk om te doen. Je neemt mensen mee die echt een dagje uit gaan. Dat maakt het leuk en gezellig. En persoonlijk vind ik dat het varen op zo'n snelle boot machtig mooi is.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.