'Supermarkten profiteren van onwetendheid jonge vakkenvuller'

Nog één pak yoghurt wegzetten voor je gaat is uiteraard geen probleem. ,,Maar dat wordt het wel als je elke dag 20 minuten of een half uur later pas weg kan. Er is ons zelfs een geval bekend van een filiaalmanager die de deur op slot deed tot alles klaar was. Dat kan natuurlijk echt niet.''



Daarnaast krijgen jonge supermarktmedewerkers niet altijd het loon dat past bij hun werkzaamheden. ,,Bij bijvoorbeeld werk als caissière hoort een andere loonschaal. Als je meer taken op je neemt dan alleen het vakken vullen, moet je daar ook meer voor betaald krijgen. Je ziet echter dat medewerkers het loon houden dat ze kregen toen ze begonnen als vakkenvuller.'' Salaris dat iemand op deze manier is misgelopen, kan alsnog worden teruggevorderd.



De FNV adviseert jongeren goed op te letten en ook ouders een oogje in het zeil te houden. ,,De werkgever heeft de plicht werknemers te begeleiden en te beschermen, maar dat gaat niet altijd goed. Kijk daarom samen met je kind naar wat er in het contract staat. Als er twijfels zijn, kun je altijd bij ons terecht om het loonstrookje te laten controleren'', aldus Van Dijk.



