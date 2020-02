Surfplank, enorme tv of kleding: op deze werkplekken mag je alles laten bezorgen

Nederlanders doen hun aankopen steeds vaker online. Vorig jaar kocht bijna 80 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouders iets via internet, blijkt uit cijfers van het CBS. Voor die bestellingen kan niet iedereen thuis blijven. Een op de tien online shoppers kiest ervoor om de bestelling op het werk te laten bezorgen, blijkt uit marktonderzoek van Multiscope.

Al die privépakketjes stapelen zich snel op in postkamer of achter de receptiebalie. Niet alle werkgevers kunnen dat waarderen. In hetzelfde onderzoek van Multiscope geeft ruim de helft van de ondervraagden aan dat ze hun pakjes niet (meer) op werk kunnen laten bezorgen. Hun baas verbiedt deze optie.

Koeriers

Dat is ook de situatie voor medewerkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds een jaar mogen zij geen privépakketjes meer laten bezorgen op het werk. Volgens een woordvoerder van de VU zijn er genoeg alternatieven om pakjes toch in ontvangst te kunnen nemen. Veel webshops werken met afleverpunten en diensten waarbij je zelf het bezorgmoment kan kiezen. ,,Dat bespaart de medewerkers van de goederenontvangst een hoop werk.”

Een groot Amsterdams advocatenkantoor (de naam van het bedrijf is bij de redactie bekend) kan over het probleem meepraten. Zes keer per dag meldde zich een koerier bij de balie in de centrale hal. ,,Niet heel efficiënt of duurzaam,” zegt de teamleider Business Services. ,,Onze baliemedewerkers zijn er om cliënten te ontvangen, niet alleen om bestellingen van medewerkers aan te nemen.”

De teamleider Business Services van het advocatenkantoor zag met eigen ogen dat het verwerken van de pakketjes enorm tijdrovend is. Alle pakjes moeten worden aangemeld en ingeschreven, door medewerkers van de postkamer worden opgehaald en de desbetreffende medewerker moet worden geïnformeerd dat het privépakket is binnengekomen. ,,Het geeft een logistieke rompslomp en je moet ruimte hebben om al die pakketjes kwijt te kunnen.”

Geen 9-tot-5-kantoor

Om het zichzelf makkelijker te maken liet het advocatenkantoor een pakketwand van MyPup plaatsen. Die wand bestaat uit kluisjes waar pakketjes van (bijna) alle formaten inpassen. Als je online iets bestelt, laat je het naar MyPup sturen en dan komt het in een grote verzamelplaats (hub) aan de rand van de stad terecht. Daar worden de pakketjes vervolgens per klant gesorteerd. Een koerier van MyPup levert ze in één keer af bij de klant en stopt ze ook zelf in de lockers. De medewerkers van het kantoor krijgen nadat het pakje in de locker ligt een code toegestuurd om de kluis te openen.

Waarom de bezorging van privépakketjes niet simpelweg verbieden? ,,We zijn geen 9-tot-5-kantoor en hebben liever dat mensen hier zijn dan thuis blijven of eerder weggaan om een pakket aan te nemen,” zegt de teamleider. ,,Afschaffen wilden we dus niet omdat we deze service graag willen bieden.”

Volgens MyPup, de bedenker van een slimme pakketwand, zorgen 1000 medewerkers er dagelijks voor dat één collega een hele dag bezig is met het in ontvangst nemen en verwerken van privépakketten. Van de werknemers die het pakket niet op werk laten bezorgen, gaat de helft eerder naar huis om het pakje aan te nemen. MyPup rekende uit dat een pakketwand voor een bedrijf met 1000 werknemers 3500 uur tijdswinst per jaar oplevert.

Volledig scherm Een medewerker haalt haar pakketje uit het kluisje van de pakketwand van MyPUP. © MyPUP

Martijn van Schaveren, mede-oprichter van MyPup: ,,Er kan van alles worden bezorgd. We ontvangen ook weleens te grote pakketten, zoals surfplanken, kerstbomen en grote tv’s. Die kunnen dan op afspraak worden opgehaald worden bij onze verzamelplaats.” Al veel grote bedrijven (zo'n 200) hebben een MyPup: de grootste bierbrouwer van het land, de grote banken, accountantsbureaus, het WTC.

Duurzaamheid

Van Schaveren van MyPup ziet ook dat veel werkgevers een pakketwand nemen uit duurzaamheidsoverwegingen en niet alleen vanwege het gemak. ,,Dagelijks komen op een kantoor vijftien verschillende koeriers. Door ons hebben ze er uiteindelijk maar een per dag.”

En bedrijven gebruiken het om nieuw personeel aan te trekken. ,,Voor groeiende techbedrijven is het een grote ratrace om aan de beste programmeurs te komen.” Door medewerkers een pakketdienst aan te bieden, wordt een werkgever aantrekkelijker om voor te werken. ,,Zo wordt het personeel wat meer in de watten gelegd. Zoiets hoort tegenwoordig ook bij de secundaire arbeidsvoorwaarden.”

