Suzan (21) runt drie bedrijven: ‘Ik wil één van de succesvolste zakenvrouwen van Nederland worden’

Morgen is het Foute Kersttrui­en­dag! Doen jij en je collega’s mee?

12 december Morgen is het weer Foute Kersttruiendag, hét moment om je foeilelijkste kersttrui uit de kast te trekken. Wij willen weten in welke bontgekleurde, glitterende of lichtgevende creaties jullie je uitdossen. Maak morgen een foto – thuis bij de kerstboom of op het werk met je collega’s – en zet hem in onze kersttruiengalerij!