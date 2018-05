Syrische werkzoekenden krijgen steuntje in de rug

Voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning is het soms lastig aan een baan te komen. Stichting XYZ gaat Syriërs in Apeldoorn hierbij op meerdere manieren ondersteunen.

Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeilijk aan werk komen. Er bestaan flinke verschillen. Zo doen vluchtelingen met de Afghaanse nationaliteit het veel beter dan gemiddeld. Mede dankzij het feit dat hier al langer Afghanen wonen en er daardoor een netwerk is om op terug te vallen. Voor onder meer Syriërs ligt dat een stuk lastiger.

Duwtje in de rug

De Apeldoornse stichting XYZ trekt zich het lot van die laatste groep aan. XYZ zet zich in voor ‘kinderen en ouders die een duwtje in de rug kunnen gebruiken in de huidige maatschappij’ Daarbij is actieve deelname aan de samenleving heel belangrijk, is de overtuiging. En dat kan voor volwassenen bij uitstek via werk. Dat hoeft niet eens betaald te zijn, zegt XYZ-directeur Haci Aslan Sariaslan tegen De Stentor; ook vrijwilligerswerk helpt mensen zich te wortelen in de lokale samenleving.

Sollicitatiebrief

XYZ ondersteunt Syriërs om aan zo'n baan te komen. Bijvoorbeeld met hulp bij het vinden van vacatures, het schrijven van een sollicitatiebrief of het opstellen van een cv. ,,Maar we gaan bijvoorbeeld ook met iemand mee om uit te zoeken hoe je een nieuwe opleiding kan gaan volgen. Of hoe je een businessplan opstelt voor een eigen bedrijf. Aan welke ondersteuning mensen behoefte hebben verschilt; het is gewoon maatwerk.”

De bedoeling is begin 2019 een bazaar te organiseren om vluchtelingen en werkgevers met elkaar in contact te brengen.

Tien gezinnen

Het project begint kleinschalig; met tien gezinnen. Het aanboren van die eerste contacten was een zaak van lange adem, vertelt Sariaslan. De hoop is dat meer mensen in beeld komen als positieve ervaringen worden gedeeld in de Syrische gemeenschap. Ook zou het goed zijn als organisaties die zich met deze doelgroep bezighouden, beter gaan samenwerken, bepleit XYZ.

Het begeleiden naar (vrijwilligers)werk past in een bredere aanpak. Het uitgangspunt van XYZ is een huishouden op meerdere punten te helpen. Zo biedt ze ook hulp bij het leren van de Nederlandse taal.