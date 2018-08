Jobstoppers

Ze trommelden meer dan 2.000 Amerikanen met een zichtbare tattoo op om te zien of de tekening een jobstopper was. ,,We vonden geen enkel verschil in loon tussen mensen met en zonder tatoeages", zo staat er in de studie te lezen. ,,Sterker: mensen met een tattoo hebben evenveel en soms zelf meer kans om aangenomen te worden voor een job."

Dat ligt in de lijn met een studie die een zekere Andrew Timming twee jaar geleden al heeft uitgevoerd. Na een rondvraag bij bijna 200 managers vond de professor aan de Universiteit van St. Andrews dat mensen met een tatoeage meer kans hadden om aangenomen te worden voor een creatieve functie of een job die gericht is op jongere mensen, zoals een barman of barvrouw.

Iets voor matrozen en gevangenen

Volgens professor sociologie en cultuurkritiek Walter Weyns (UAntwerpen) heerste er ook bij onze zuiderburen in België tot diep in de twintigste eeuw een diepe weerstand tegen tatoeages. ,,Dat was iets voor matrozen en gevangenen. Een gevrijwaard lichaam hebben, dat was een teken dat je jezelf kon beheersen. We beschouwden dat ook als een teken van civilisatie.” Maar hij geeft ook toe dat daar verandering in komt. ,,Vandaag is juist het hebben van een tattoo een teken dat je controle hebt over je lichaam. De pop- en sportcultuur is daar voor een belangrijk deel debet aan: bekende sterren dragen zo uit dat zij de baas zijn over hun lichaam en erop schrijven wat zij willen. Opvallend genoeg is het nu dus een teken van zelfbeschikking geworden.”