Taxichauffeur Henk draait altijd nachtdiensten: ‘Ik ga naar bed als mijn vrouw eruit gaat’

Priscilla en Larissa werken in de bouw: ‘Dit is echt niet alleen iets voor jongens hoor’

17 juli Bij Priscilla en Larissa kon de vlag uit. Zij rondden onlangs met succes een opleiding in de bouw af. Op hun school in Vroomshoop, in de buurt van Almelo, zijn ze de eerste twee meisjes die dit voor elkaar hebben gebokst. „Dit is echt niet alleen iets voor jongens hoor.”