Te dik? Rook je? Deze baas zegt er iets van (uit liefde)

Medewerkers die overgewicht hebben of roken, worden daar bij AFAS Software op aangesproken. ,,Wij zijn echt betrokken bij onze medewerkers, en ja, dat gaat misschien verder dan in een traditionele werkrelatie."

Softwarebedrijf AFAS Software laat zich er graag op voorstaan een goede werkgever te zijn, voor wie fitheid belangrijk is. Dat blijkt ook uit de cijfers: het ziekteverzuim is er slechts 1,8 procent (tegen landelijk 4,9 procent), alle rookruimtes zijn verdwenen en de frituur is de deur uit - een saladebar en chef-kok kwamen ervoor in de plaats.

,,Vitaliteit is belangrijk, buikvet en roken zijn slecht voor je: dat is algemeen bekend en wetenschappelijk bewezen", vertelt Bas van der Veldt, algemeen directeur van AFAS Software. ,,Maar in Nederland is het niet gebruikelijk om te zeggen tegen medewerkers dat ze meer zouden moeten sporten of moeten stoppen met roken. Dat doen wij wel." En dat vindt Van der Veldt niet meer dan logisch. ,,Je kunt ziek worden van roken en overgewicht, je kunt er zelfs aan doodgaan. Waarom zou je als werkgever níet betrokken zijn?" Wie wil, kan gebruikmaken van diverse bootcamps en de eigen fitnessruimte.

'Wat doe je aan sport?'

Hoe spreekt Van der Veldt mensen aan op ongezond gedrag? ,,Ik zei het vorige week nog tegen een Syrische vluchteling die bij ons werkt en in tweeënhalf jaar tijd twee keer zo groot is geworden. Ik zei: 'Joh, het Nederlandse leven doet je goed hè? Ik vind je een fantastische vent, maar let je wel op? Wat doe je aan sport?' Ik kan mensen natuurlijk niet dwingen, we maken ze alleen bewust. Als je fysiek goed in je vel zit, is dat ook voor het hoofd fijn."

Volledig scherm Bas van der Veldt. © AFAS Ook een andere collega kreeg weleens opmerkingen van Van der Veldt. Deze man doet zijn verhaal liever anoniem. ,,Ik woog 124 kilo. Niet dat ik te weinig energie had, maar ik heb wel een vooraanstaande positie, geef presentaties en sta weleens op een podium. Het kan zijn dat klanten denken: je zorgt niet eens voor jezelf, dan ga je mij niet vertellen wat ik moet doen. Anderhalf jaar geleden zette ik zelf de knop om, ik ben ruim 30 kilo kwijt. Dan helpt een trigger vanuit de werkgever. Bas zei weleens: 'Het zou echt gaaf zijn als je wat kilo's lichter bent.' Ja, Bas zegt dingen heel stevig. Maar ik vind het fijn dat mijn werkgever aandacht voor me heeft en zorgt voor een gezonde omgeving. AFAS staat ervoor dat het bedrijf goed voor de medewerkers zorgt. Dat zeggen meer bedrijven, maar hier merk je het ook."

Alle AFAS-medewerkers kregen een gezondheidscheck. Wie groen scoorde, kreeg te horen: ga zo door. Oranje betekent dat je op zich goed bezig bent, maar wel iets zou kunnen aanpassen en bij rood is het advies 'je moet echt iets veranderen'. AFAS bood de medewerkers met oranje en rood een programma aan om eraan te werken. ,,Wij zijn echt betrokken bij onze medewerkers, en ja, dat gaat misschien verder dan in een traditionele werkrelatie", aldus Van der Veldt.

Connexxion

Vervoerder Connexxion pakte het aanspreken van medewerkers al eerder iets anders aan: buschauffeurs die roken of te dik zijn én veel ziek zijn, wilde Connexxion het liefst ontslaan. ,,Als deze mensen willens en wetens ongezond leven en zich geregeld ziek melden, zouden wij als werkgever harde maatregelen moeten kunnen nemen'', zei HR-directeur Peter Paul Witte toen.

,,Wij bieden tal van fitness-, vitaliteits- en antirookprogramma's aan. De werknemer die veelvuldig ziek is, zou verplicht moeten worden om hiermee aan de slag te gaan. Als uiterste maatregel zou het dan mogelijk moeten zijn om afscheid te nemen van mensen", aldus Witte.

AFAS is zeker bemoeizuchtig, erkent Van der Veldt, ,,maar het is uit een goed hart. Ook als je te hard werkt en veel overwerkt, krijg je een gesprek. Want dat willen we óók voorkomen." Mensen die een burn-out krijgen, geeft Van der Veldt - als ze ermee instemmen - naast de professionele medische begeleiding twee opdrachten per week. ,,Doe alles eens links wat je normaal rechts doet. Of: leer het veertiende couplet van het Wilhelmus uit je hoofd. De opdrachten hebben niets met werk te maken, ik hoop dat ze hierdoor zien dat de wereld rijker is dan ze op dat moment ervaren."

Helft Nederlanders vindt dat een werkgever de werknemer mag aanspreken op ongezonde levensstijl

53 procent van de Nederlanders vindt dat een werkgever een werknemer mag aanspreken op zijn of haar ongezonde levensstijl. Bij roken gaan ze nog een stapje verder. Daar geeft bijna 20 procent van de Nederlanders aan dat werknemers gedwongen mogen worden om te stoppen. Dit blijkt uit onderzoek van HR-bureau Robidus onder 1100 werknemers.



Uit het onderzoek blijkt ook dat 65 procent van de werkende Nederlanders vindt dat werkgevers persoonlijke hulp moeten bieden aan werknemers als hun privésituatie hierom vraagt.