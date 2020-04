Teambuilding gecanceld? Zo kan je met je collega’s op bedrijfsuitje zonder je huis uit te hoeven

Nu velen onder ons noodgedwongen in hun uppie thuiswerken, zien we onze collega's alleen op een scherm. Hoe bewaar je dan de onderlinge teamspirit? Het bedrijf Uitjesbazen heeft de oplossing gevonden: het teamuitje op afstand.

Uitjesbazen uit het Brabantse Erp was totaal niet bezig met online spellen, tot de coronacrisis. Omdat het bedrijf offline teamuitjes organiseert, moesten ze door corona ineens met creatieve oplossingen. ,,We zijn met 25 vaste medewerkers, hiervan begeleidt tweederde de uitjes en dat ligt nu op z’n gat. Maar deze medewerkers moeten wel doorbetaald worden daarom hebben we het roer totaal omgegooid’’, zegt oprichter Joris van den Bergh. In korte tijd bedacht Uitjesbazen tien verschillende spellen die collega’s op afstand kunnen doen. Iedere week lanceren ze een nieuwe game.

Lees ook PREMIUM Wordt thuiswerken na coronacrisis het nieuwe normaal? Lees meer

Mafkees

Driekwart van de thuiswerkers mist zijn collega’s het meest nu we niet meer op kantoor zitten, bleek eerder uit onderzoek. Daarom willen veel organisaties iets leuks organiseren om de goede teamspirit te behouden.

Dat ziet ook Uitjesbazen: ,,We krijgen veel de vraag of we virtuele bingo’s en quizzen aanbieden, dat doen we zeker en ook op ludieke wijze met bijvoorbeeld interactieve opdrachten en echte prijzen. Maar we wilden ook extra concepten bedenken om die bingo en quiz te verslaan”, zegt Van den Bergh. Zo bedacht Uitjesbazen een online versie van het spel Crazy 88. Normaal gesproken speel je dit met collega’s in een stad en krijg je via een speciale app 88 opdrachten doorgestuurd.

(De tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Een opdracht uit de variant van het spel Crazy 88 dat je vanuit huis met collega's kunt spelen. © Uitjesbazen

,,We hebben nu iets bedacht waardoor je het spel thuis kan spelen en ‘de mafste dag van je leven’ beleeft.’’ Om de tien minuten krijgen jij en je collega’s een opdracht die je met spullen in huis kunt doen, zoals een emmer water, dweil of kamerplant. Maar Van den Bergh kan natuurlijk niet te veel verklappen over de opdrachten: ,,Ik kan wel zeggen dat de ice bucket-challenge er een van is, die ken je waarschijnlijk wel. Maar het moet voor alle collega’s leuk blijven, dus je kan kiezen welke je wil doen. ’’

Uitjesbazen volgt alles op de voet tijdens het spel. Foto’s en video’s van de opdrachten die alle deelnemers doorsturen, worden live beoordeeld door de begeleiders. ,,Zo houden we het spel gaande. Alle teams kunnen ook van elkaar zien hoe het gaat.’’ De collega die de meeste opdrachten binnen de tijd uitvoert, mag zich ‘de grootste mafkees van het bedrijf’ noemen.

Volledig scherm Voor sommige opdrachten uit het spel van Uitjesbazen heb je een emmer water nodig en een vrijwilliger. © Uitjesbazen

Escape Room

Uitjesbazen organiseert normaal gesproken het Nederlandse kampioenschap Escape Room, maar dat ligt nu ook stil. Via de site kunnen mensen nu een online versie bestellen en krijgen ze een pakketje opgestuurd met een bordspel en een kluisje met cijferslot.

Hoe werkt het? Je sluit jezelf echt thuis op door de deuren op slot te doen en de sleutel in de kluis te stoppen. Door verschillende opdrachten goed uit te voeren, krijg je een cijfercode waarmee je je eigen sleutels weer terugkrijgt. De online escape room is juist leuk voor bedrijven, zegt Van den Bergh. Als je met verschillende teams op hetzelfde moment start, wint het team dat zichzelf als eerste uit zijn eigen huis heeft bevrijd.