Technicus nodig? Consultant Onur (27) spoort de juiste kandidaat op

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service en-gineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Onur Yildirim (27) is nu vier jaar technisch consultant bij VNOM Technisch Uitzendbureau in Rotterdam

Je bent consultant, dat is iets met advies geven, toch?

,,Dat denken mensen vaak maar het klopt niet helemaal. Kort gezegd bemiddel ik tussen technische bedrijven en werkzoekende technici. Ik kijk wat een kandidaat voor ervaring en vaardigheden heeft en wat hij of zij zoekt in een baan. Met die informatie geef ik de bedrijven die we als klant hebben advies over welke kandidaat bij hen zou passen.’’

Dat klinkt als veel overleggen.

,,Ja, ik ben veel in gesprek met mensen. Ik benader kandidaten binnen de techniek, of zij kloppen bij ons aan. Dan doe ik een intakegesprek met hen bij ons op kantoor. We doen ook aan ‘cold calls', dat wil zeggen dat we zomaar bedrijven opbellen om te vragen of ze nog technici nodig hebben. En daarnaast heb ik dagelijks contact met de bedrijven in mijn eigen klantenportefeuille. VNOM heeft zo'n 12.000 bedrijven in het klantenbestand.’’

12.000?!

(lacht) ,,Het is inderdaad wel veel als je erbij stilstaat, maar het is wel verdeeld over 40 consultants, hoor.’’

Dat zijn er nog steeds honderden per consultant, toch?

,,Ik heb iets van 300 klanten in mijn eigen portefeuille. Dat is minder dan de juniors, zij hebben er rond de 500.’’

Quote Ik heb iets van 300 klanten in mijn eigen portefeuil­le. Dat is minder dan de juniors, zij hebben er rond de 500

Dat zijn veel telefoontjes per dag...

,,Dat valt best mee. Je hebt niet met allemaal evenveel contact. Er zitten bijvoorbeeld ook bedrijven tussen die ooit eens klant zijn geweest. Ik werk hier al best lang en heb zodoende een intensieve samenwerking opgebouwd met rond de 90 bedrijven. Voor een junior, die net begonnen is, is dat misschien nog maar zo met 15 bedrijven. De contacten onderhoud ik door mijn klanten regelmatig te polsen over hoe het gaat met de werknemers die ze via ons hebben binnengehaald, en of er nog vacatures zijn waarmee we ze kunnen helpen.’’

Prijs je dan alleen je ‘eigen’ kandidaten aan voor die banen?

,,Alle consultants kijken bij een nieuwe vacature of ze een geschikte kandidaat hebben. Dat deel van het werk doen we met z'n allen.’’

Dus geen haat en nijd op de werkvloer?

,,Nee, de sfeer is goed bij ons en dat is ook wel belangrijk. Je zit immers meer uren bij je collega's dan bij je eigen partner of gezin. VNOM is een jong bedrijf met veel twintigers en dertigers. Als je ongeveer even oud bent zit je in dezelfde fase in je leven, heb je een beetje dezelfde interesses. Dan kun je het al snel met elkaar vinden. In de pauzes spelen we een potje tafeltennis of zetten we de Playstation aan. Buiten werk zien we elkaar soms ook. Collega's gaan bijvoorbeeld weleens met elkaar stappen in het weekend.’’

Zijn er ook teamuitjes?

,,Elke vrijdagmiddag hebben we een borrel met het hele bedrijf. Daarvoor stoppen we een uurtje eerder met werken. We hebben ieder kwartaal een uitje met de afdeling, een etentje bijvoorbeeld. Ieder jaar gaan we ook langer weg. Laatst zijn we met al het personeel een weekendje naar Valencia geweest, donderdagavond heen en zaterdag weer terug. Echt heel gezellig was dat.’’

Quote Laatst zijn we met al het personeel een weekendje naar Valencia geweest, donderdag­avond heen en zaterdag weer terug

Jullie werven voor de technische sector. Ben je zelf een beetje technisch ingesteld?

,,Ik heb zelf een commerciële achtergrond, maar ik heb zeker hart voor de sector. Ik ben eigenlijk altijd omringd geweest door technici. In mijn familie zitten veel techneuten. Bovendien ben ik opgegroeid in Spijkenisse, vlakbij de haven van Rotterdam. Daar wonen veel mensen die in de haven of industrie werken. Ik begrijp wat technici nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Dat maakt ook dat deze baan bij me past. Ik kan het commerciële combineren met mijn affiniteit voor de techniek.’’

Wat vind je het leukste aan je functie?

,,Als een klant blij is met de werknemer die ik aan hem gekoppeld heb en andersom, dan ben ik ook blij. Maar als senior consultant ben ik ook een mentor en vraagbaak voor de medior en junior consultants. Hen begeleiden vind ik ook erg leuk.’’

Quote Als senior consultant ben ik ook een mentor en vraagbaak voor de medior en junior consul­tants

Is er iets dat je lastig vindt aan je werk?

,,Nou, ik ben administratief geen topper, maar voor contractbesprekingen tussen klant en kandidaat moet ik wel uitgebreide dossiers opstellen en aanleveren bij onze administratie. Het is leuk als ik 3 of 4 mensen per week kan plaatsen, maar dan moet ik daar dus ook die dossiers voor uitwerken. Niet mijn favoriete klus, laten we maar zeggen.’’

Hoe zie je jouw toekomst?

,,Ik heb het naar mijn zin hier. Ik ben pas 27, maar heb me in korte tijd sterk kunnen ontwikkelen, dat is mooi. VNOM groeit hard en er zit denk ik genoeg in de pijpleiding waardoor er in de toekomst nieuwe mogelijkheden zullen zijn voor mij binnen het bedrijf.’’

Technisch consultants gezocht



Enthousiast geworden over dit werk? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. Wij lichter er drie voor je uit:



Een collega van Onur worden? VNOM zoekt voor de vestiging in Rotterdam een nieuwe consultant.



Ook in het noorden van het land kun je aan de slag als consultant, bij Voort in Groningen.



Tot slot is Krosto Techniek in Amsterdam - gevestigd in een oude kauwgomballenfabriek - op zoek naar een Consultant Installatietechniek.

Liever een andere functie in de techniek? Vul je gegevens hieronder in en krijg interessante vacatures direct in je mailbox:

Vergeet niet deze vragen te stellen bij je volgende sollicitatiegesprek: