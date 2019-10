Tekort bouwpersoneel: bedrijven moeten lang zoeken naar nieuwe boormeester of pijpfitter

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van vacaturesite Indeed. De situatie is wel iets minder nijpend dan vorig jaar, blijkt uit het onderzoek. Toen stond het percentage banen dat na twee maanden nog niet ingevuld is op 46 procent. Toch zal er een tekort blijven, verwacht Sander Poos, Managing Director van Indeed. ,,Door de toenemende vraag naar onder andere nieuwe woningen blijft het werk zich maar opstapelen.’’

Top-10

Zeeland

Niet overal in Nederland is het tekort aan bouwpersoneel even groot. In Zeeland en Groningen doen werkgevers er in vergelijking het langst over om nieuw personeel te vinden. In beide provincies stond meer dan de helft van de vacatures langer dan twee maanden open staat. In Friesland en Noord-Brabant hebben werkgevers het iets gemakkelijker. Van de vacatures bij Friese bedrijven staat 33 procent langdurig open en wordt de rest dus in minder dan twee maanden opgevuld, in Noord-Brabant is dat 31 procent.