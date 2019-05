Tekorten in techniek blijven groot, bedrijven werven vaker in het buitenland

Ook de Turkse Cem Kiliçkaplan (39) werkt in de Nederlandse IT-sector. Hij is manager van een team van negen personen, waarvan er drie uit Turkije of Oekraïne komen. ,,De belangrijkste reden om naar Nederland te komen, was voor mij de politieke en sociale omgeving in Turkije.” Een fijne bijkomstigheid voor Kiliçkaplan was dat het niet moeilijk was om hier aan het werk te gaan als software-ontwikkelaar bij IT-bedrijf Ymor.



,,Er waren hier toen al veel banen en ik heb het gevoel dat dat alleen maar meer is geworden. Er zijn niet genoeg mensen om aan de vraag te voldoen.” Het bevalt hem goed. ,,De sfeer is hier anders. Leven en familie zijn belangrijker, dan pas komt werk. In Turkije is het andersom. Bovendien is hier minder hiërarchie op de werkvloer.”