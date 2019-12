Terecht of niet? Oordeel zelf over de tien meest spraakmakende ontslagzaken van dit jaar

Van een directeur die een vrouwelijke manager vraagt een banaan in haar mond te stoppen tot een kraanmachinist die een boom laat vallen op de voet van zijn collega. In 2019 speelden er flink wat bijzondere ontslagzaken. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen zette voor ons de 10 meest spraakmakende zaken op een rij.

1. Kraammachinist laat boom vallen op voet collega

Een ervaren kraanmachinist die een sneeuwbal tegen zijn cabineruit krijgt laat een boomstam uit zijn grijper vallen. Die boom valt bovenop de voet van de collega die de sneeuwbal gooide. Hij moet vijf tenen en een deel van zijn voet laten amputeren. Ongelukkige omstandigheden? De rechter vindt de verklaring van de kraanmachinist ongeloofwaardig en het ontslag op staande voet is terecht, zo luidt het oordeel.

Quote Zijn collega moet vijf tenen en een deel van zijn voet laten amputeren

2. Directeur laat bedrijf voor 1,6 miljoen euro aan privé-uitgaven betalen

Privéreizen naar Parijs, Malaga en Marbella, luxueuze dinertjes, mobiele telefoons, tassen en koffers en het tuinonderhoud van zijn eigen tuin: een directeur van een internationaal concern declareerde er flink op los. Pas na de benoeming van een mededirecteur komt het bedrijf achter de grootschalige fraude en wordt de directeur op staande voet ontslagen. De rechter veroordeelt de directeur bovendien tot terugbetaling van een bedrag van 1,6 miljoen euro.

3. Directeur vraagt medewerkster op suggestieve wijze een banaan in haar mond te stoppen

Een topman van een bedrijf uit Beesd (provincie Gelderland) wordt ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover een medewerker. Tijdens een teametentje in Utrecht sommeerde hij de vrouw een gebakken banaan op suggestieve wijze in haar mond te nemen en maande hij collega’s het voorval te filmen.

Vanwege zijn lange en onberispelijke staat van dienst, de spijt die hij betuigd heeft en extreme privéomstandigheden waarin hij op dat moment verkeerde kent de rechter hem nog wel iets meer dan de helft van de transitievergoeding toe (150.000 euro bruto).

4. Docent laat leerlingen alleen na schietincident en wordt ontslagen

Vlak na een schietpartij in Utrecht, krijgt een ervaren docent (61) de opdracht om zijn leerlingen tot 18.00 uur op school te houden in verband met een mogelijke terroristische dreiging. De docent trekt zich er niets van aan: zonder overleg met de directie of collega's verlaat hij de school en laat de leerlingen achter in de kantine. Hij wordt per direct ontslagen. Onterecht, zegt hij zelf. Hij heeft diabetes en moest echt even weg om iets te eten. De rechter vindt het ongeloofwaardig, en ook de claim voor een ontslagvergoeding van ruim 450.000 euro, kan de docent vergeten.

5. Werknemer maakt seksfilmpje op toilet en kan vertrekken

Een werknemer bevredigt zichzelf op het toilet, filmt dat en stuurt de video via Snapchat naar een collega met wie hij een seksuele relatie onderhield. Deze collega diende een klacht in: het was grensoverschrijdend gedrag en paste niet binnen de gedragsregels die binnen het bedrijf gelden. De werknemer zelf meent dat het een privé-aangelegenheid is en stelt dat het een seksuele relatie betrof waar desbetreffende collega zelf ook achter stond.

De rechter is het hier niet mee eens: door de beelden tijdens werktijd door te sturen, is er geen sprake meer van privégedrag. Bovendien is het door de werkgever verboden om seksueel getinte sites te bezoeken, daar hoort het maken en sturen van dit soort filmpjes ook bij, aldus de rechter.

6. Gestalkte werknemer wordt zelf ontslagen

Een goed functionerende werknemer wordt gestalkt door - vermoedelijk - zijn ex. In brieven en e-mails wordt hij beschuldigd van mishandeling, verkrachting en pedofilie. Het gaat zelfs zo ver dat ook de directie van de werkgever wordt lastiggevallen met nare berichten en slechte recensies. De directeur krijgt een foto met een afbeelding van een pistool.

Dat gaat te ver: de werkgever vraagt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, hoewel deze heel tevreden is met het functioneren. De rechter gaat daar in mee. De dreigementen raken ook de directie en hun gezinsleden en in die omstandigheden kan niet verlangd worden dat het dienstverband blijft bestaan.

Quote De werkgever vraagt de rechter om de arbeids­over­een­komst te ontbinden, hoewel deze heel tevreden is met het functione­ren

7. COA weigert zwangere werknemer aan te nemen en moet jaarsalaris betalen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft een sollicitatiegesprek met een medewerker die al eerder voor het COA heeft gewerkt. Tijdens het gesprek vertelt de sollicitant dat ze zwanger is. Even daarna wordt ze gebeld: ze is niet aangenomen. De werkneemster heeft het gesprek stiekem opgenomen, daar wordt gemeld dat het COA het ‘niet handig’ vindt dat ze zwanger is. De medewerker is boos en laat het er niet bij zitten: ze stapt naar de rechter. Die erkent dat er sprake is van discriminatie. De medewerker heeft recht op een schadevergoeding ter hoogte van een jaarsalaris (37.000 euro).

8. Werknemer die tijdens personeelsuitje cocaïne aanbiedt en gebruikt onterecht ontslagen

Tijdens een personeelsuitje - met overnachting in een kampeerboerderij - biedt een werkneemster haar collega’s cocaïne aan. Niet acceptabel, oordeelt de werkgever. Ze wordt op staande voet ontslagen, maar vecht dit met succes aan. Het gebruiken en aanbieden van cocaïne is misschien onwenselijk of zelfs strafbaar, oordeelt de rechter, maar is wel maatschappelijke realiteit en geen zeldzaamheid. Bovendien vond het incident plaats buiten werktijd, op een locatie waar de werknemer normaal geen werkzaamheden verricht.

9. Technicus die op olieterminal rookt mag niet ontslagen worden

Een groot olieplatform. Miljoenen olievaten. Een technicus steekt een sigaretje op en negeert het rookverbod. De werkgever is boos: de werknemer wordt geschorst en vlak daarna op staande voet ontslagen. De rechter erkent dat het rookverbond noodzakelijk is vanwege de kans op explosiegevaar en de natuurramp die het vervolgens zou kunnen veroorzaken. Toch is het ontslag niet terecht: in de arbeidsovereenkomst staat namelijk niet duidelijk genoeg dat het rookverbod tot ontslag kan leiden. De werkgever moet de werknemer weer in dienst nemen.

Quote In de arbeids­over­een­komst staat niet duidelijk genoeg dat het rookverbod tot ontslag kan leiden

10. Docent die aan billen en borsten van studenten zit, krijgt toch een ontslagvergoeding

Een docent bewegingsleer zat tijdens een les aan de billen van een studente. Een andere student verklaarde tijdens een massageles bij haar billen, borsten en tussen haar benen te zijn betast. De school start een ontslagprocedure en er volgt ontslag zónder ontslagvergoeding. De docent gaat in hoger beroep en krijgt van het gerechtshof alsnog een vergoeding toegekend. Er is wél sprake van verwijtbaar gedrag, maar het voorval is niet zo ernstig dat de docent geen recht heeft op een ontslagvergoeding, aldus de rechter.

Over ontslag gesproken... Wanneer is het tijd om je baan op te zeggen? Coach Charlotte van 't Wout helpt je beslissen: