Texel snakt naar personeel

Vacature van de weekTexel staat te springen om werknemers voor het hoogseizoen. Kies uit een strandpaviljoen, bistro of tentje in de haven.

Volgens uitzendbureau Randstad stonden er in het eerste kwartaal van dit jaar 630 vacatures open op Texel, waarvan ruim 500 op mbo-niveau of lager. Vooral in de horeca is een groot tekort aan mensen. Bedieningsmedewerkers en koks worden het meest gezocht.

Nieuwe bedieningsmedewerkers gaan op verschillende plekken werken. ,,In overleg kan je gaan werken bij bijvoorbeeld een strandpaviljoen, maar ook een kleine bistro of een leuk tentje in de haven", zegt Joost Heijens van uitzendbureau Randstad.

De medewerkers zijn nodig voor het hoogseizoen, dat tegenwoordig niet alleen meer beperkt is tot zomermaanden juli en augustus. ,,Het begint eigenlijk al met Pasen en loopt door tot eind oktober. We kunnen niet verwachten dat iemand die volle periode beschikbaar is, maar we rekenen op zo'n 5 tot 6 weken. Met alles wat iemand meer kan doen, ben ik heel blij."

Laatste boot

Wat krijg je daarvoor? De nieuwe medewerkers krijgen betaald volgens de cao Horeca. Volgens het Register Referentiefuncties Horeca valt een medewerker bediening onder functiegroep 2 of 3 van de cao, afhankelijk van de ervaring en het takenpakket. Voor iemand boven de 21 jaar komt dat neer op een salaris tussen de 1604,02 en 1677,41 euro per maand.

Bijzonder aan de functie van bedieningsmedewerker is dat accommodatie is inbegrepen. ,,Je kan eventueel heen en weer reizen, maar de laatste boot terug al gaat om 21 uur. Niet echt handig in de horeca. Daarom hebben we een huis op Texel waar de medewerkers in kunnen verblijven."

Juiste instelling

Wat voor iemand zoeken ze voor de functie? ,,Horeca-ervaring is een pre, maar niet noodzakelijk. In ongeveer 1,5 week wordt de nieuwe medewerker ingewerkt. Het gaat ons erom dat je de juiste instelling hebt. Je moet klantvriendelijk zijn, van aanpakken weten en in een team ertegenaan kunnen gaan", zegt Heijens.

,,Het kan ook best spannend zijn, werken in een nieuwe omgeving met allemaal nieuwe mensen, maar dat went snel. Ieder jaar haal ik nieuwe werknemers op van de boot en dan zijn ze soms wat zenuwachtig, maar na een week hebben ze hun draai wel gevonden.''

In de zomer op een eiland werken, dat lijkt vooral iets voor jonge mensen. ,,Je leeftijd maakt niet uit, we gaan met iedereen in gesprek. ''

Ook al is de functie fulltime, er blijft genoeg tijd over om van het eiland te genieten. ,,Je hebt gewoon je vrije dagen en het werk begint meestal 's middags, dus 's ochtends kun je je ding doen. Dat is wel het toffe van deze baan.''

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.