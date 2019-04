Texel zoekt bierbrouwers - ervaring niet nodig

Lang voor de huidige hype rond speciaalbieren waren ze er bij De Texelse Bierbrouwerij in Oudeschild (Texel) al mee bezig. De brouwerij is de oudste onafhankelijke bierbrouwerij van Nederland. Dit jaar wordt het twintigjarig jubileum gevierd. Kenmerkend aan het bier is het gebruik van een speciale soort gist, heel toepasselijk Texels gist genaamd. ,,We brouwen verschillende soorten bieren - een witbier, een dubbel, een tripel - met een eigen smaak maar door dat gist proef je altijd dat het door ons gemaakt is.’’

Twaalf

De bierbrouwer maakt twaalf speciaalbieren, waaronder het bekende Texels Skuumkoppe, die niet alleen in de Texelse horeca maar in heel Nederland verkrijgbaar zijn. ,,Dat is toch wel een van de leukste dingen aan de baan”, zegt brouwmanager Janneke van Renterghem. ,,Dat je in de kroeg of zelfs de supermarkt bent en ziet dat je er ons bier kan krijgen. Potjandikkie, denk ik dan, dat hebben wij gewoon gemaakt.’’

Als nieuwe bierbrouwer moet je wel een vroege vogel zijn. Je gaat in ploegendiensten aan de slag. De vroege shift begint al om 5.00 uur ’s ochtends. HR-manager Dorien Westland: ,,Dan werk je tot half twee. De late dienst is van half twee tot tien.’’ Vanwege de werktijden zul je in ieder geval een deel van de tijd op het eiland moeten verblijven. ,,Ook al woon je best dichtbij in Den Helder, zo vroeg gaat de boot nog niet.’’ Het bedrijf biedt hulp bij het vinden van woonruimte op het eiland. ,,We hebben een groot huis waar onze brouwers kunnen wonen als ze dat willen. En je kan bijvoorbeeld ook doordeweeks op het eiland wonen en in de weekenden op het vasteland. Er is veel mogelijk.’’

Goed startpunt

Om voor de functie in aanmerking te komen is een opleiding in het brouwen mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. ,,We zitten nu eenmaal op een eiland en dat maakt het niet makkelijker om mensen aan te trekken. Het gaat ons vooral om je interesse in het bier’’, zegt HR-manager Dorien Westland van de brouwerij. ,,Dat is een goed startpunt, als je maar bereid bent te leren.’’ Vanuit het bedrijf worden opleidingen en cursussen gefaciliteerd. ,,Niet alleen voor onze medewerkers, maar bijvoorbeeld ook voor mensen uit de horeca op Texel, zodat zij kennis hebben over de bieren die wij maken en zij serveren.’’

2000-3500 euro

Een nieuwe bierbrouwer kan rekenen op een maandsalaris tussen de 2000 en 3500 euro bruto. ,,Daar zit een groot verschil tussen, maar dat ligt dus aan het feit dat we kandidaten met verschillende achtergronden verwelkomen. Heb je nog helemaal geen ervaring, dan begin je eigenlijk in een junior-functie.’’ Bovenop dat bedrag krijg je ook nog een ploegentoeslag.

De bierbrouwerij maakt zijn bieren nog grotendeels op ambachtelijke wijze. Als brouwer op Texel ben je betrokken bij het hele productieproces van het bier, van grondstof tot eindproduct. ,,Dat is niet overal zo vanzelfsprekend. Bij een grote brouwerij als Heineken gaat bijna alles machinaal en zit je eigenlijk meer achter de computer om het proces in de gaten te houden. Bij ons sta je nog echt met je neus boven de brouwketel.’’

Dat maakt van De Texelse Bierbrouwerij volgens Van Renterghem wel de ideale leerschool. ,,Het is natuurlijk heel mooi als je alle theoretische kennis over bierbrouwen hebt, maar bij ons zie je wat er allemaal in de praktijk bij komt kijken. De impact van je fouten zie je direct voor je. Dat is alleen maar leerzaam. Als je bier wil leren brouwen dan zou ik zeggen, begin bij ons.’’

De Texelse Bierbrouwerij zoekt niet alleen nieuwe brouwers maar heeft ook nog andere functies openstaan. Interesse? Kijk dan op Nationale Vacaturebank.