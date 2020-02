Theater voor eenzame zzp’ers: ‘Hier wordt echt naar je geluisterd’

Therapeuten, coaches, schrijvers en andere zzp’ers werken veel alleen. Dingen delen tijdens de werkdag, kunnen ze dan niet. Een theatervoorstelling brengt daar verandering in. Hierin spelen acteurs namelijk de verhalen van ‘alleenwerkers’. Loes Wouterson is een van de acteurs.

Misschien heb je wel collega’s, maar zie je ze niet vaak. Of ben je freelancer en moet je het hebben van het contact met je opdrachtgevers. Heel veel Nederlanders staan er dagelijks alleen voor en hebben geen bondgenoten om de werkdag mee door te nemen. Een speciale theatervoorstelling waarin successen, falen en vraagstukken gedeeld worden, geeft ‘alleenwerkers’ op een laagdrempelige manier een podium.

Een paar keer per jaar kunnen deze alleenstaanden hun verhaal kwijt aan een goed luisterende gespreksleider (Kim Coppes). Vier professionele acteurs spelen het verhaal zodat heel het publiek een inkijkje krijgt in de wereld van de ander die vaak erg herkenbaar is. Vandaar de naam Spiegeltheater. De groep acteurs bestaat naast Loes Wouterson uit Arjan Kindermans, Rosetta Drenth en Miguel Stigter.

Waarom is het zo belangrijk dat ‘alleenwerkers’ hun verhaal kunnen delen?

Loes Wouterson: ,,Je doet als alleenwerker heel de tijd je eigen ding. Na een dag werken denk je: wie zal ik nu eens bellen om te vertellen wat er vandaag allemaal is gebeurd? In het Spiegeltheater wordt er echt naar je geluisterd, door mensen die het herkennen of erg meeleven. Je verhaal krijgt bestaansrecht, dat kan een gevoel van opluchting geven waardoor je weer verder kan. Daarnaast brengt het mensen dichterbij elkaar.”

Dus het gaat er vaak emotioneel aan toe in de zaal?

,,Je eigen verhaal teruggespeeld krijgen door acteurs, dat doet wat met je. Soms wordt er gehuild of keihard gelachen om hilarische verhalen.”

Vertel.

,,Er was een verhaal over iemand die na een zware klus naar huis ging en wist dat het wc-papier thuis op was. Ze besloot een rol mee te nemen bij het bedrijf waar ze was, maar toen ze de directeur in de gang tegenkwam viel die rol uit haar tas. Dat is natuurlijk hilarisch om te spelen. Ook hadden we iemand van de Amsterdam City Swim in de zaal die daar vanaf het begin bij betrokken was. Ze had de ziekte ALS van dichtbij meegemaakt. Toen ze het logo van de City Swim op kliko’s zag zien staan, raakte ze enorm ontroerd. Daar moest ze zelf wel een beetje om lachen.”

Welke verhalen vind je zelf heftig om te spelen?

,,Het gaat ook weleens over arbeidsongeschiktheid en burn-outs. Dat zijn aangrijpende verhalen. Laatst vertelde iemand heel beeldend hoe de stekker er ineens uitging. Hoe het is om een hoofd vol watten te hebben, hersenen die wel vloeibaar lijken. Het was iemand die juist een hele hoge standaard had en altijd ‘ja’ zei op dingen. Die crash kwam toen hard aan. Als je het speelt als acteur kun je je heel goed voorstellen wat voor impact dat moet hebben gehad. Sommige mensen hebben het idee dat burn-outs een soort modeverschijnsel zijn, dit soort verhalen maken het probleem heel tastbaar.”

Veel deelnemers herkenden het verhaal waarschijnlijk.

,,Veel mensen die alleen werken hebben last van een bepaalde druk. De werkdruk is hoog, een vakantie is dubbel betalen voor zelfstandigen, werk en privé lopen in elkaar over. Zo vertelde iemand over telefoneren met een belangrijke klant, terwijl je nog in badjas door het huis loopt. Dat maakt het dan wel weer grappig.”

Het zijn allemaal verhalen die van je te voren niet kent. Jullie weten dus nooit wat je gaat spelen?

,,Inderdaad, het is improvisatietheater. Wat we spelen, spelen we alleen tijdens die avond. Iedere keer is het weer anders, dat maakt Spiegeltheater heel bijzonder.”

Volledig scherm De vier acteurs van het Spiegeltheater in actie. © Privé-archief