Thuiswerken met kinderen, hoe doe je dat?

Nederlanders die het kunnen, moeten massaal thuiswerken. Scholen en crèches zijn dicht en opa’s en oma’s als oppas inschakelen zit er even niet in. Er zit niets anders op: werken terwijl ook de kinderen thuis zijn. Hoe pak je dat aan?

,,Thuiswerken met kinderen is een hele uitdaging. Ouders moeten creatief zijn’’, zegt Marjet Winsemius, directeur van de Stichting Voor Werkende Ouders. ,,Ook werkgevers moeten zich flexibel opstellen. Houd in gedachten dat niet al het werk meteen af moet en dat sommige taken best even kunnen wachten”, zegt Winsemius, die adviseert om elkaar te helpen. Als jij wél in staat bent om je werk te doen, kun je wat taken van een collega overnemen. Ouders kunnen meters maken op het moment dat de kinderen een middagdutje doen, of ’s ochtends vroeg, voordat ze wakker zijn.



Thuiswerkende ouders kunnen daarnaast een aantal hulpmiddelen inzetten om zelf geconcentreerd aan de slag te kunnen als de kinderen wél wakker zijn. Een veelgebruikt redmiddel is het aanzetten van een filmpje of de televisie. Maar, zegt Winsemius, zet kinderen liever op de bank met een luisterboek. ,,Kinderen vinden het heerlijk en het is goed voor de ontwikkeling van het kind. Een luisterboek stimuleert de fantasie. Knutselen is ook altijd een goed idee. Het gaat erom dat je een goede manier vindt van bezigheidstherapie, waardoor jij kan doorwerken.’’

Quote Je kunt een hele to-do­lijst hebben voor de werkdag, maar een kind houdt zich daar echt niet aan Marjet Winsemius

Verwachtingen scheppen

Een andere oplossing: je kinderen klusjes in huis laten doen. ,,Vraag ze of ze de boekenkast willen opruimen en boeken die ze niet meer willen lezen, apart te leggen. Of laat ze foto's uitzoeken voor een nieuw fotoalbum. Over het algemeen vinden kinderen dat best leuk. Je kunt er ook altijd een beloning tegenover zetten”, zegt Winsemius.

Het slagen van een thuiswerkdag heeft desalniettemin veel te maken met het scheppen van de juiste verwachtingen. Winsemius: ,,Ik heb zelf een tweeling en toen ze nog klein waren, dacht ik altijd: vandaag krijg ik niets gedaan. Als ik dan toch iets gedaan kreeg, voelde dat fantastisch. Je kunt een hele to-dolijst hebben voor de werkdag, maar een kind houdt zich daar echt niet aan.’’ Toch heeft Winsemius veel vertrouwen in de thuiswerkouder: ,,Het is gegoochel, maar op wonderbaarlijke wijze lukt het ouders altijd wel om de ballen in de lucht te houden.”

Ook de komende weken thuis met de kinderen? De Ondernemer zet een aantal tips op een rijtje:

1. Houd eigen kantoortijden aan

Het is een grote valkuil van thuiswerken: het gevoel dat het werken nooit echt ophoudt. Een goede balans tussen werk en privé is juist nu - met alle hectiek rondom de coronacrisis - helemaal van belang. Lunch ook thuis niet achter je bureau, stem werktijden af die goed overeenkomen met je werk, het gezin en jezelf en: houd je daar aan. Wat nu wel kan: sta een uur eerder op dan je kinderen wakker zijn. Dan is het nog heerlijk rustig in huis en kun je alle mails wegwerken.

2. Hanteer een goede planning

Het is belangrijk om per dag een goede planning te maken. Maar wees realistisch. Je bent gewoon minder productief als je kinderen erbij zijn. Doe belangrijke taken eerst, geef die prioriteit. Daarna taken die je kúnt doen, maar niet af hoeven. Plan vooral niet te veel. Anders raak je alleen maar gefrustreerd dat je of je planning niet af krijgt of nog zo veel moet doen.

3. Maak tijd, neem pauzes

Een ononderbroken werkdag met je kinderen wordt een lastige. Breek de dag in stukken en de tijd tussendoor kun je besteden om even met je kinderen te spelen. Alternatief, voor het geval dát: ga samen werken. Zet je kind naast je aan je bureau met iets lekkers of een kleurplaat.

4. Maak een speelgoedwerkplek

Geef je kinderen een eigen vaste ‘werkplek’ in het huis, waar je ‘s ochtends speelgoed verzamelt dat je samen uitkiest. Hang aan (een deel van) het speelgoed elke dag weer een nieuwe opdracht, waardoor je kinderen ook aan iets ‘werken’, dat aan het einde van de dag klaar moet zijn. Voordeel van de vaste speelgoedwerkplek – niet al te dicht in de buurt van je eigen werkplek mits mogelijk – is dat ze ook niet al te vaak komen vragen waar dit-of-dat ligt. Hopen we.