Thuiswerken vanuit een caravan: ‘Ik heb nu zelfs een koelkast en een gaspitje’

Het idee ontstond toen aan het eind van het campingseizoen de kampeerwagens terugkwamen bij de verhuurder. De ruim tachtig sleurhutten waren de hele zomer onderweg geweest, toen de coronamaatregelen werden aangescherpt. Dus gold ook voor de mensen van Kip: werk zoveel mogelijk thuis.

„Toen we alle caravans terugkregen, knoopten we wat zaakjes aan elkaar”, zegt marketeer Peter Hagenus tegen Dagblad van het Noorden. „Wat als iemand geen ideale werkplek heeft, bijvoorbeeld? Thuis is het vaak rumoerig, helemaal als meerdere mensen thuis aan de slag zijn. Dus bedachten we deze oplossing voor een aantal collega’s: onze eigen caravans als werkplek.”

Koelkast

Inmiddels hebben vier medewerkers een Kip-model op de oprit staan. Zo ook Rutger Fransen (27), die na een wereldreis bij zijn moeder is ingetrokken en een baan kreeg bij het bedrijf. Sinds een paar dagen werkt hij vanaf zijn caravanbankje als ontwerper mee aan allerlei innovaties van toekomstige uitvoeringen. „Ik ben feitelijk alleen een laptop met internet nodig, dat kan hier makkelijk. De Wi-Fi doet het hier goed. Ik hoef alleen maar in te loggen en heb van niemand meer last. En niemand van mij, trouwens.”

Quote De Wi-Fi doet het hier goed. Ik hoef alleen maar in te loggen en heb van niemand meer last. En niemand van mij Rutger Fransen

Qua werkplek is Fransen er zelfs op vooruit gegaan, vindt hij. „Het hefdak zorgt voor ventilatie en er komt veel zonlicht binnen. Ik heb nu zelfs een koelkast en een gaspitje, dat had mijn werkplek ‘hiernaast’ allemaal niet. Daarmee is het niet zo dat ik nu hierbinnen leef. Ik eet nog gewoon gezellig met mijn moeder elke avond.” En dat diner wordt door deze oplossing gezelliger, stelt Fransen. „Als je lang bij elkaar ‘op de lip’ zit, begin je je aan elkaar te storen. Nu doen we allebei weer ons eigen ding. Het werkt perfect.”

De tekst gaat verder onder de vacaturetool

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Prijskaartje

Veel stroom gebruikt de caravan niet, zegt Hagenus. „Op het dak zitten zonnepanelen, die in de weersomstandigheden van de herfst de boel makkelijk draaiende kunnen houden.”

De eerste reacties bij medewerkers van Kip zijn positief, dus besloot het bedrijf voor iedereen het ‘kantoor aan huis’ beschikbaar te stellen. Al hangt daar wel een prijskaartje aan van vijftig euro per dag, exclusief BTW. Hagenus: „Je moet het ook zien als meer dan een kantoor. Je kunt bijvoorbeeld vier dagen hard doorwerken, om de caravan daarna drie dagen mee te nemen naar de camping. Daar ben je volledig vrij in.”

Hagenus hoopt een op succes met het tweede leven van de caravans, buiten het campingseizoen. „Maar nog meer hoop ik dat onze wagens binnenkort weer gewoon naar alle uithoeken van de wereld kunnen reizen. Voorlopig is het volhouden en wie weet biedt dit voor mensen een uitkomst.”

Quote Je moet het ook zien als meer dan een kantoor. Je kunt bijvoor­beeld de caravan daarna drie dagen meenemen naar de camping Peter Hagenus

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij geeft tips waarmee je het thuiswerken beter volhoudt:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.