Thuiswerken vanwege de sneeuw: dat is voor deze mensen geen optie

‘Er staan vanochtend minder files dan normaal en ze geven ook minder vertraging. Veel mensen lijken geanticipeerd te hebben op de verwachte sneeuwval’, schreef de ANWB vanochtend op Twitter. Maar lang niet voor iedereen is het een optie om thuis te werken. Wat als je in het onderwijs werkt, in de bouw of als chauffeur?

Wie: David Blok (19)

Beroep: stagiair bij bouwbedrijf

,,Het was geen optie om vandaag thuis te blijven. Ik moest naar mijn werk, voor het bedrijf, maar ook voor mijn stage. Ik ga met de trein naar mijn stage, ik moest dus wel rekening houden met de gewijzigde dienstregeling en in dit geval wat later vertrekken. Maar dat was gelukkig geen probleem. Ik snap wel dat mensen een dagje thuis gaan werken, als het sneeuwt is het binnen natuurlijk wel lekker warm. Maar als je eenmaal gewend bent aan de temperatuur, is het echt niet zo erg om buiten te staan. Ik ben vandaag gelukkig ook niet buiten aan het werk, ik ben binnen bezig met een nieuwe liftput. Dat is wel fijn: uit de wind en uit de sneeuw.

Volledig scherm David Blok © Marloe van der Schrier

Naam: Marianne Luijt (34)

Beroep: lerares basisschool

,,Ik ben al meer dan tien jaar juf, ik geloof niet dat ik ooit in die tijd thuiswerken heb gemist. Als je kiest voor het onderwijs, moet je er gewoon zijn. Ik zou trouwens niet weten of ik de discipline heb om thuis aan het werk te gaan, misschien word ik wel telkens afgeleid, ga ik de was doen. Omdat ik coördinator ben van de middenbouw, heb ik één ambulante dag per week. Die dag hoef ik niet voor de klas te staan, maar bereid ik vergaderingen voor of regel andere zaken. Dat doe ik eigenlijk ook altijd op school, omdat ik het gezellig vind, ik heb leuke collega’s. Ik ben welgeteld één dag in mijn loopbaan thuis geweest om te werken - dat was toen mijn dochtertje ziek was en mijn vriend een vergadering had. Nee, van werken kwam toen niets.”

Volledig scherm Marianne Luijt © Glenn Mijnders

Wie: Mardie van Silfhout

Beroep: installateur Systeemwanden

,,Wij installeren systeemwanden. En dat kunnen we niet echt thuis doen, hè? Ik vond het wel lekker eigenlijk, al die mensen die vandaag thuis zijn gebleven. Het was rustig op de weg, ik kon zo doorrijden. Ik hoop dat ik vanmiddag ook zo weer naar huis rijden zonder in de file te staan. Als ik thuis zou kunnen werken, zou ik het misschien ook wel doen, als het werk het toelaat. We werken zelf binnen, daar is het zo 23 of 24 graden, dus ik vind het heerlijk om nu in de koffiepauze ook even naar buiten te gaan en een frisse neus te halen, zelfs als het sneeuwt.”

Volledig scherm Mardie van Silfhout © Marloe van der Schrier

Wie: Aminollhah Azizi

Beroep: Taxichauffeur

,,Veel taxichauffeurs werken als zzp’er. Dus in principe zouden we vandaag allemaal thuis kunnen blijven als we dat zouden willen. Maar als je auto in goede conditie is, waarom zou je dan niet gaan werken? Misschien rijden er vanmiddag minder treinen en pakken meer mensen de taxi. Er zijn vandaag ook veel meer taxi’s trouwens. Meer klanten, maar ook meer concurrentie dus. Zelf had ik ook geen zin om thuis te blijven. Ik heb een goede auto, dan ga ik graag naar mijn werk. Er moet brood op tafel komen, ik moet gewoon vijf dagen per week werken. Het is wel een beetje glibberig op de weg, maar als je winterbanden hebt en goed aan je klanten uitlegt dat je niet gaat haasten, is dat geen probleem.”

Volledig scherm Aminollhah Azizi © Marloe van der Schrier