Tien manieren om uit je negatieve kantoorbubbel te komen

1. Kloofinstinct overbruggen

Instinctief verdelen we wereld in twee kampen: wij en zij; de armen en de rijken; hoog- en laagopgeleid; de directie en de loonslaven; koffiedrinkers en theeleuten. Handig toen we nog post-Neanderthalers waren die in één seconde moesten beslissen of we tegen een beer (gevaar) of een hert (voedsel) aanliepen. Maar de werkelijkheid is veel ingewikkelder, betoogt de Zweedse arts en statistiekenfetisjist Hans Rosling in zijn net vertaalde bestseller Feitenkennis.