Tien tips voor vrouwelijke ondernemers van girlboss Britt Van Namen

Ze is amper 30 jaar oud maar runt al sinds 2014 haar eigen ontwerpbureau. Interieurarchitecte Britt Van Namen is een zogenaamde girlboss die ook graag andere vrouwen wil overtuigen om eigen baas te worden. ,,Ik ben er zeker van dat als de verhalen van vrouwelijke ondernemers vaker in de kijker worden gezet veel meer vrouwen geïnspireerd raken om te ondernemen.” Ze geeft daarom tien tips aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws .

1. Vertrouw je onderbuikgevoel als je beslissingen neemt

,,Vrouwen maken vaker keuzes vanuit hun onderbuik. Als we ergens over twijfelen of ergens geen goed gevoel bij hebben, wordt dit vaak bekrachtigd door onze intuïtie en dat gevoel klopt vaak. Je hoeft er niet zozeer over na te denken, je voelt gewoonweg de uitkomst.’’

2. Probeer niet eeuwig te piekeren over bepaalde keuzes

,,Piekeren is heel tijdrovend en vermoeiend. Er gaat veel onnodige energie verloren. ‘Kiezen is verliezen’ zeggen ze wel eens. Maar als je een keuze hebt gemaakt, kan je vaak dingen loslaten en een plaats geven. Dit zorgt voor veel gemoedsrust.’’

3. Durf je comfortzone te verlaten

,,Veel vrouwen durven de sprong niet te wagen naar een carrière als zelfstandige. Ze voelen zich ondergeschikt aan hun gezin en de opvoeding van hun kinderen. Ik vind dat vrouwen vaker aan zichzelf moeten denken. Laat je kinderen geen rem zijn om een onderneming te beginnen. The future is female.’’

4. Droom groot

,,Voornamelijk in het begin zijn vrouwen zeer bescheiden over hun ambitie en de toekomstplannen van hun bedrijf. Ze durven niet te ver in de toekomst te kijken, laat staan uitspreken waar ze over vijf jaar durven/hopen te staan. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ambitieus ben. Ik durf hardop te zeggen wat mijn doel is voor de komende jaren. Of deze doelen realistisch en haalbaar zijn, blijft altijd een beetje afwachten. Maar er is niets mis mee om doelen bij te sturen en aan te passen. Ik ben ook wel ongeduldig en zie graag vooruitgang in de evolutie van mijn bureau.’’

5. Blijf trouw aan jezelf en handel vanuit je passie

,,Vrouwen zijn vaak meer beïnvloedbaar door externe factoren. Mijn tip: ga bijvoorbeeld alleen samenwerkingen aan waar je 100 procent achterstaat. Probeer je niet te veel te schikken naar anderen. Durf ‘nee’ te zeggen en bepaal zelf je traject, tempo en groei.’’

6. Ondernemen is een werkwoord

,,Waarschijnlijk heel vanzelfsprekend maar niets is minder waar. Ook na een aantal tegenslagen is het belangrijk om je focus te houden en elke dag opnieuw het beste van jezelf te geven.’’

7. Laat je omringen door mensen die beter zijn dan jezelf en/of meer ervaring hebben

,,Zoek mensen die uitblinken in hun vak. Je kan niet alles zelf doen. Soms moet je zaken delegeren. Geef je medewerkers verantwoordelijkheid. Zo worden ze intensief bij het proces betrokken en zijn ze vaak meer geëngageerd.’’

8. Zoek iemand waarbij je terecht kan

,,Het is belangrijk om iemand te hebben met wie je kan ‘sparren’. Die je te allen tijde kan bijstaan met tips & tricks. Dat hoeft niet altijd iemand te zijn in dezelfde sector. Eerder iemand die ook thuis is in ondernemersland, iemand waarbij je terecht kan met vragen omtrent groei, investeringen en personeel. Spreek ook regelmatig af met andere vrouwelijke ondernemers voor een lunch of afterwork. Help elkaar met jullie vragen of problemen en moedig elkaar aan.’’

9. Plannen is heel belangrijk

,,Voorbereiding is alles. Zorg ervoor dat je werkt me to-dolijstjes en probeer die ook af te werken. Probeer ook tijd in te plannen voor zaken die zogezegd minder belangrijk zijn en enkel van toepassing zijn als er tijd over is. Hou bijvoorbeeld elke vrijdagnamiddag twee uurtjes vrij om de week te evalueren en te analyseren. Wat ging goed, wat kan er beter en wat zijn mijn werkpunten? Door deze tijdig op te lijsten pak je ze sneller aan.’’

10. Voorzie budget voor marketing

,,Probeer voldoende budget vrij te maken voor marketing. Zoek ook echt uit wat voor jouw bedrijf werkt. Is dit eerder aanwezig zijn op beurzen of zeer actief zijn op social media? Sommige ondernemers kiezen voor publicaties in magazines, anderen voor een blog.’’

