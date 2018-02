Tientallen chauffeurs gezocht om toeristen naar Keukenhof te brengen

De eerste krokussen bloeien en het zal niet lang meer duren voordat de tulpen volgen. Dat betekent dat ook de Keukenhof de deuren weer zal openen. Om alle toeristen naar de bloementuin in Lisse te brengen, zijn er flink wat chauffeurs nodig. In de vacature wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op pensionado’s.

Wat houdt de functie in?

Duizenden toeristen bezoeken in het voorjaar (22 maart-13 mei) de Keukenhof in Lisse. Deze toeristen worden met bussen vanaf Leiden Centraal of Schiphol naar de tulpen gebracht. Uitzendbureau Olympia zoekt voor busmaatschappij Arriva dit jaar zo'n honderd chauffeurs die drie maanden lang beschikbaar zijn om heen en weer te rijden. Volgens de vacature ben je als chauffeur dé gastheer of gastvrouw voor de toeristen die in Nederland aankomen dus je moet ze vriendelijk te woord staan en zorgen dat ze zich welkom voelen.

Quote Als buschauffeur krijg je ‘de zeer geliefde Keu­ken­hof-stropdas’

Wat voor iemand zoeken ze?

Iedereen die het leuk vindt om met toeristen te kletsen over tulpen en een rijbewijs D met code 95 heeft, is welkom om te solliciteren. Die code is verplicht voor mensen die beroepsmatig een voertuig besturen. Bovendien moet je de Engelse taal beheersen om de bezoekers van over de hele wereld goed te kunnen ontvangen, de beschikking hebben over een geneeskundige verklaring en eigen vervoer om in Leiden of Lisse te komen. Recente ervaring als buschauffeur op een harmonicabus? Dat vergroot je kansen.

Uitzendbureau Olympia doet in de vacature ook een nadrukkelijk beroep op pensionado’s. ,,Deze groep is fulltime beschikbaar en vindt het vaak leuk om op deze manier weer mee te doen in de maatschappij”, aldus een medewerkster van het uitzendbureau. Overigens zijn ook mensen die parttime beschikbaar zijn meer dan welkom. ,,Iemand geeft z’n planning door en is vrij om aan te geven wanneer hij of zij kan.”

Wat krijg je daarvoor?

Als chauffeur verdien je 13,56 euro bruto per uur. Daar komt nog een toeslag van 125 tot 200 procent bij wanneer je in de avonden, weekenden of feestdagen werkt en reiskostenvergoeding als het meer dan vijf kilometer is naar de busgarages in Leiden of Lisse. Bovendien krijg je er volgens uitzendbureau Olympia ‘een hartstikke leuk sfeertje’ bij doordat er veel enthousiaste vakantiegangers op de bus stappen.

De diensten duren meestal zo rond de vijf uur met piekmomenten aan het begin en einde van de dag en werk je dus een ochtend of middagdienst. Ideaal, volgens de vacature: ‘Zo heb je de rest van de dag nog over om met je geliefde kleinkinderen te spelen of om het eten op tijd voor je partner op tafel te hebben staan of houd je ervan om in de ochtend lekker rustig aan te doen? Dan begin je lekker rond een uur of drie in de middag.’

Nog andere bijzonderheden?

Ja, als buschauffeur krijg je ‘de zeer geliefde Keukenhof-stropdas’. De das met tulpen is volgens Olympia een echt collectors-item dat elk jaar in een andere uitvoering wordt uitgebracht.