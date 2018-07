Tijd voor bezinning in de zomer: zij switchten erna van baan

De zomer, wordt wel eens gezegd, is dé tijd om na te denken. Over het leven, de relatie, het werk. Niet voor niets is er daarom na de zomer een piek in grootse beslissingen: zo stijgen het aantal scheidingen en carrièreswitches in september en oktober.

Een van de grootste vacaturesites van Nederland, Nationale Vacaturebank, ziet jaarlijks zowel in het aantal unieke bezoekers als in het aantal zoekopdrachten een flinke stijging in de maand september. Vorig jaar nam bijvoorbeeld het aantal bezoekers in september ten opzichte van juli en augustus met 25 procent toe. De zoekopdrachten stegen in diezelfde tijd met 30 procent.

Het is nogal wat: in je hangmat bedenken dat je niet helemaal gelukkig bent in je werk en bij terugkomst daadwerkelijk je ontslagbrief indienen. Deze drie waagden de sprong.

Volledig scherm Tessa van Eijsden © Privécollectie

Wie: Tessa van Eijsden (27) uit Amsterdam

Studie: Hogere hotelschool

Toen: sales manager

Nu: kok in een restaurant

,,Na de hogere hotelschool werkte ik ruim twee jaar in sales. Ik kreeg al vrij snel de kans om hogerop te klimmen: na ongeveer 17 maanden werd ik sales manager binnen dat bedrijf. Op papier klopte alles. Het was een uitstekende baan met prima salaris en bovendien een logisch vervolg op mijn studie. En tóch. Aan het einde van een werkdag voelde ik me leeggezogen. Ik ontleen mijn identiteit voor een groot deel aan mijn baan, dus afgelopen zomer nam ik goed de tijd na te denken over mijn toekomst.



Tijdens een reis door Indonesië beklom ik de Mount Rinjani: een imposante vulkaan. Het was een lange klim, dus het gaf me de gelegenheid om te mijmeren. Bovenop die vulkaan kreeg ik het lumineuze idee om kok te worden. Er is niets waar ik gelukkiger van word dan eten.

Eenmaal terug in Nederland duurde het even voor ik echt een ommezwaai maakte. Ik was immers slechts een hobbykok, hoe moest ik in godsnaam overleven als kok zonder feilloze snijvaardigheden of überhaupt de juiste vooropleiding?

Toen kwam er een vacature voor kok vrij in een restaurant in Amsterdam. Ervaring was geen vereiste, 'zolang je maar passie en een verhaal had'. Dat zat bij mij wel goed.

Aanvankelijk dacht ik: waar ben ik in godsnaam aan begonnen, omdat alles wat er mis kon gaan, daadwerkelijk misging. Nu zijn mijn collega-koks nog steeds vijf keer zo snel, maar waar ik eerst een kwartier deed over de brunoise-snijtechniek, hak ik alles nu in slechts vijf minuten.

Met mijn vorige baan verdiende ik meer en stond ik hoger op de carrièreladder dan nu. Maar daar werd ik niet gelukkig van. Nu haal ik voldoening uit mijn werk. Het past bij wie ik ben, dat vind ik belangrijker dan salaris of aanzien."

Volledig scherm Korleki Okletey. © Koen Verheijden

Wie: Korleki Okletey (26) uit Oss

Studie: journalistiek

Toen: journalist

Nu: bijlesdocent in het voortgezet onderwijs

,,Als kind wilde ik altijd leerkracht worden. Het leek me een schitterend beroep en ik dacht ook dat ik er wel goed in zou zijn. Toch leek een carrière als radiojournalist me ook intrigerend en later dacht ik 'lesgeven kan altijd nog'. Ik koos voor een studie Journalistiek. In de praktijk vond ik het lastig, omdat ik me niet bekwaam genoeg voelde, maar ook omdat ik niet om kon gaan met de concurrentie en het elleboogwerk in mijn vak. Vorige zomer besloot ik te reflecteren op mijn carrière, waar ik het normaal gesproken veel te druk voor had.

Ik dacht: ik ben nog jong en wil de rest van mijn leven werk doen dat ik echt leuk vind. Lesgeven leek me iets dat me meer voldoening zou geven. Dus besloot ik alsnog mijn kinderdroom achterna te gaan.

Om zeker te weten dat het de juiste keuze was, wilde ik eerst een jaar als bijlesdocent werken. Als ik dat leuk vond, kon ik me laten omscholen. Afgelopen jaar heb ik inderdaad gewerkt als bijlesdocent en coördinator van huiswerkbegeleiding binnen het voortgezet onderwijs. Dat was een mooie manier om het vak in te rollen. Ik vond het leuk om les te geven, maar ik merk nu toch dat ik de journalistiek mis. Daarom ga ik na de zomer freelance opdrachten zoeken in de journalistiek, terwijl ik ook werkzaam blijf als bijlesjuf."

Volledig scherm Lennart van Nieuwenhuijzen © Privécollectie

Wie: Lennart van Nieuwenhuijzen (26)

Studie: health care management Erasmus Universiteit

Toen: accountmanager arbodienst

Nu: Onderzoeker Centrum Indicatiestelling Zorg (die bepaalt wie er wel en niet in de Wet langdurige zorg - Wlz - komen)

,,Ik was eerst werkzaam als accountmanager in een kleine arbodienst. Het kwam op mijn pad nadat ik health care management had gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Na een zomer van bezinning ben ik gaan werken als onderzoeker bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Het besluit nam ik om drie redenen. In de eerste plaats sloot arbo totaal niet aan bij wat ik weet, kan en wil. Daarnaast hadden mijn werkgever en ik andere ideeën over de invulling van mijn functie en liep ik steeds vaker binnen de organisatie tegen grenzen aan. Tenslotte kreeg ik geen vast contract aangeboden na een jaar, dat vond ik een beetje de druppel.

Ik was eigenlijk gewoon heel erg ongelukkig elke dag en zat enorm slecht in mijn vel. Ik wist dat ik ander werk moest zoeken om te zorgen dat ik niet kopje onder ging. Bij het CIZ voelde ik me gelijk meer op mijn plek. Het werk is leuker, maar de organisatie staat ook meer voor me klaar. Ik ben nu heel erg blij dat ik de stap heb gezet. Het werk dat ik doe, past beter bij me en ik heb echt het gevoel dat ik een nuttige bijdrage lever.

Ik weet niet of het de tijdsgeest is, maar ben wel blij dat het schadelijke idee van loyaliteit aan een werkgever begint te verdwijnen. Uiteindelijk krijg je er niets voor terug en werkgevers bieden ook niet meer echte zekerheid, gelet op de afwezigheid van vaste contracten. Als die zekerheid uitblijft, is wisselen van werkgever en beroep een logisch gevolg, denk ik."