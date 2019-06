Tijdens kantooruren geen alcohol meer op Universiteit Utrecht

De regel geldt straks in alle gebouwen van de universiteit. Na 17.00 uur mag wel wijn en bier geschonken worden. Sterke drank gaat in de ban. Likeuren met een alcoholpercentage van 15 procent en hoger zijn komend collegejaar verleden tijd. Het alcoholvrije aanbod wordt vanwege de nieuwe regel uitgebreid.

De regel is ingesteld om duidelijkheid te scheppen in het alcoholbeleid, zegt woordvoerder Maarten Post. ,,In sommige gebouwen was alcohol al niet toegestaan voor 17.00 uur. Als men zag dat in andere gebouwen al om 16.30 uur geborreld kon worden, leidde dat weleens tot gefronste wenkbrauwen.’’

Afscheid collega

De maatregel is niet genomen omdat ze op de universiteit zoveel alcohol drinken, benadrukt Post. ,,Dat is niet aan de orde. Er wordt echt niet om de haverklap geborreld en we zitten niet om 14.00 uur aan de wijn. Als een collega afscheid neemt, gaat in de hal misschien een fles open. Dat kan nog steeds, maar pas na 17.00 uur.’’

Medewerkers en studenten die echt niet kunnen wachten om iets te vieren, kunnen zich altijd nog naar de universiteitsgebouwen met een publieke functie begeven. Deze gebouwen - het Academiegebouw, het Universiteitsmuseum, de Botanische Tuinen en Parnassos - schenken overdag wel alcohol. ,,De gebouwen met een publieke functie zijn ook toegankelijk voor externen en worden vaak gebruikt voor plechtigheden en afstudeerceremonies.’’

Individuele afspraken

Volgens de Vereniging van Universiteiten is er geen uniform alcoholbeleid. ,,De universiteiten moeten hier individueel afspraken over maken’’, aldus woordvoerder Bart Pierik. De universiteiten hebben met elkaar vorig jaar wel het Nationaal Preventieakkoord ondertekend, waarmee ze beloven roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. In navolging van het akkoord sloot de Rijksuniversiteit Groningen zich deze week met de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente aan bij het Convenant Verantwoord Alcoholgebruik. Dit convenant omvat twintig maatregelen om tot verantwoord alcoholgebruik te komen binnen studentenverenigingen.

Ook rookvrij

Naast alcoholvrij tijdens kantooruren wil de Universiteit Utrecht de campus ook rookvrij maken. ,,Met het oog op veranderende wetgeving willen we dat volgend jaar bewerkstelligen.’’ Er moet nog wel gekeken worden hoe dat het beste geregeld kan worden. ,,We willen misschien toch ergens rookplekken bieden. Als we de hele campus rookvrij maken dan bestaat de kans dat men net buiten het terrein gaat roken, bij de bushaltes bijvoorbeeld. Dan hebben niet-rokers daar ook last van.’’

